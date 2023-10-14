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Харден: Отношения с руководством Филадельфии не исправить, но я буду играть

Несмотря на сложившуюся ситуацию, "Борода" собирается оставаться профессионалом и отдаваться делу на 100%.
Сегодня, 17:16
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Звездный разыгрывающий Филадельфии Джеймс Харден считает, что его отношения с фронт-офисом Сиксерс безнадежно испорчены.

Он привел в качестве аналогии семейную пару, в которой больше нет доверительных отношений. Однако при этом он все равно собирается играть за 76-х, даже если его не обменяют.

"Когда меня обменяли сюда, я хотел завершить карьеру в майке Филадельфии. Но у фронт-офиса этого не было в планах на будущее", - цитирует Джеймса ESPN.

"Никак не могу это контролировать. Не хотел, чтобы все так сложилось и я оказался в этой ситуации. Но я должен действовать в интересах моей семьи, потому что это просто бизнес. Прихожу сюда и выкладываюсь на тренировках как подобает профессионалу и как я делал на протяжении уже 15 лет".

"И дело не в этой ситуации, а в жизни в целом. Это как в браке, больше нет доверия. Понимаете, о чём я?".

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Напомним, что новый регулярный сезон НБА стартует 25 октября матчем действующего чемпиона Денвера против Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

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