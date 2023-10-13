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Баскетбол

НБА оштрафовала Брукса за удар соперника в пах

Баскетболист умудрился заработать первое удаление и штраф в дебютной игре за новую команду во время предсезонки.
Сегодня, 13:43
Диллон Брукс / Getty Images
Диллон Брукс / Getty Images

НБА оштрафовала свингмена Хьюстона Диллона Брукса за "опрометчивый контакт" с паховой областью Даниеля Тайса в матче Хьюстон - Индиана, сообщает ESPN.

Брукс будет вынужден расстаться с 25 тысячами долларов, которые уйдут в качестве наказания за инцидент, который произошел во время игры предсезонной подготовки.

Напомним, что уже на пятой минуте поединка Диллон Брукс получил неспортивный фол за удар в пах Тайса во время прохода заслона от немецкого бигмена.

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В той игре Брукс дебютировал в составе Рокетс, которые решили дать ему четырехлетний контракт на 80 миллионов долларов после того, как от него отказался Мемфис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс Диллон Брукс

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