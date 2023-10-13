Один из лидеров Голден Стэйт может претендовать на многолетнее продление с клубом

Сезон-2023/24 станет для Клэя Томпсона последним по его действующему контракту с Голден Стэйт. За следующий сезон 33-летний снайпер получит 43,2 миллиона долларов.

Подойдет к концу его пятилетний контракт на 190 миллионов, который он подписал в 2019 году. Теперь же настанет очередь игрока и клуба сесть за стол переговоров относительно новой сделки.

Как сообщает Sports Illustrated, Томпсон может претендовать на четырехлетнее продление на сумму от 120 до 140 миллионов.

Считается, что вероятность ухода Клэя из Уорриорз крайне мала - он не раз заявлял о своем желании выступать за "воинов".

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Отметим, что Стеф Карри подписал 4-летнее продление на 215 миллионов в 2021 году, а Дрэймонд Грин прошлым летом получил контракт на четыре года и 100 миллионов.

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