iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Один из лидеров Голден Стэйт может претендовать на многолетнее продление с клубом

Уорриорз постараются сохранить ядро команды, которое принесло четыре титула чемпиона НБА.
Сегодня, 10:39
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Сезон-2023/24 станет для Клэя Томпсона последним по его действующему контракту с Голден Стэйт. За следующий сезон 33-летний снайпер получит 43,2 миллиона долларов.

Подойдет к концу его пятилетний контракт на 190 миллионов, который он подписал в 2019 году. Теперь же настанет очередь игрока и клуба сесть за стол переговоров относительно новой сделки.

Как сообщает Sports Illustrated, Томпсон может претендовать на четырехлетнее продление на сумму от 120 до 140 миллионов.

Считается, что вероятность ухода Клэя из Уорриорз крайне мала - он не раз заявлял о своем желании выступать за "воинов".

Читай также: Проблемный форвард Шарлотт был вызван в суд за очередное нападение

Отметим, что Стеф Карри подписал 4-летнее продление на 215 миллионов в 2021 году, а Дрэймонд Грин прошлым летом получил контракт на четыре года и 100 миллионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

Статьи по теме

"Это благословение": Пол рад продолжить свою карьеру в Голден Стэйт "Это благословение": Пол рад продолжить свою карьеру в Голден Стэйт
НБА определилась с местом проведения уик-энда Матча всех звезд 2025 года НБА определилась с местом проведения уик-энда Матча всех звезд 2025 года
Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта
Возвращения Супермена не будет: Голден Стэйт отказался от подписания Ховарда Возвращения Супермена не будет: Голден Стэйт отказался от подписания Ховарда
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина14:55
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала
Украина14:45
Шахтер подтвердил "исчезновение" игрока U-19
Формула 114:38
Юристы Массы продлили дедлайн для ФИА и Ф1 по расследованию событий сезона-2008
Другие страны14:32
Попадание в голову: Один из фанатов швырнул в Неймара пачкой с поп-корном
Евро-202414:16
Дети воинов "Трибуны героев" и дети-переселенцы выведут игроков Украины на матч против Северной Македонии
Евро-202414:10
Украина - Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Украина13:59
Энди Руис оценил скандальный удар Дюбуа в поединке против Усика
НБА13:43
НБА оштрафовала Брукса за удар соперника в пах
Бокс13:39
Отец Фьюри: Недавно новичок раскатал Усика
Украина13:15
"Называйте нас Бандерами": футболисты Кривбасса представили патриотическую песню
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK