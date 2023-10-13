Проблемный форвард Шарлотт был вызван в суд за очередное нападение

Форварду Шарлотт Майлзу Бриджесу была выдана повестка в суд за нарушение постановления о защите от домашнего насилия, жестокое обращение с детьми и причинение вреда личному имуществу, сообщает ESPN.

Предполагаемый инцидент произошел 6 октября в частной резиденции Бриджеса в Шарлотт.

Бриджес обвиняется в том, что он бросил бильярдные шары в свой автомобиль, когда в нем находились дети, разбил лобовое стекло и оставил вмятины на машине.

Его также обвиняют в том, что он угрожал своей девушке тем, что, если она "скажет полиции, он заберет у нее все и лишит алиментов" и что он "позволит своей нынешней девушке кричать и бить машину жертвы, пока в ней находились дети".

По словам представителя офиса шерифа округа Мекленбург, существует также невыполненный ордер на арест 25-летнего баскетболиста, который был впервые выдан 2 января за нарушение постановления о защите от домашнего насилия.

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Согласно повестке, слушание по этому делу назначено на 13 ноября 2023 года в здании суда округа Мекленбург в Шарлотт.

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