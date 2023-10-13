iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Проблемный форвард Шарлотт был вызван в суд за очередное нападение

В Хорнетс настали очень "веселые" времена.
Сегодня, 09:43
Майлз Бриджес / Getty Images
Майлз Бриджес / Getty Images

Форварду Шарлотт Майлзу Бриджесу была выдана повестка в суд за нарушение постановления о защите от домашнего насилия, жестокое обращение с детьми и причинение вреда личному имуществу, сообщает ESPN.

Предполагаемый инцидент произошел 6 октября в частной резиденции Бриджеса в Шарлотт.

Бриджес обвиняется в том, что он бросил бильярдные шары в свой автомобиль, когда в нем находились дети, разбил лобовое стекло и оставил вмятины на машине.

Его также обвиняют в том, что он угрожал своей девушке тем, что, если она "скажет полиции, он заберет у нее все и лишит алиментов" и что он "позволит своей нынешней девушке кричать и бить машину жертвы, пока в ней находились дети".

По словам представителя офиса шерифа округа Мекленбург, существует также невыполненный ордер на арест 25-летнего баскетболиста, который был впервые выдан 2 января за нарушение постановления о защите от домашнего насилия.

Читай также: Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА"

Согласно повестке, слушание по этому делу назначено на 13 ноября 2023 года в здании суда округа Мекленбург в Шарлотт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс Майлз Бриджес

Статьи по теме

Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА" Шарлотт отчислил самопровозглашенного "величайшего игрока НБА"
Игрок Шарлотт, подозреваемый в употреблении наркотиков, запросил обмен Игрок Шарлотт, подозреваемый в употреблении наркотиков, запросил обмен
Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков
Джордан стал богаче на три миллиарда долларов, завершив продажу Шарлотт Джордан стал богаче на три миллиарда долларов, завершив продажу Шарлотт
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс11:19
WBO назначила официального претендента на бой с победителем поединка Усик - Фьюри
Другие страны11:02
Вратарь сборной Аргентины установил новый национальный рекорд
Евро-202411:00
Украина - Северная Македония: прогноз на матч отбора Евро-2024
Украина10:40
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
НБА10:39
Один из лидеров Голден Стэйт может претендовать на многолетнее продление с клубом
Бокс10:30
"Можно решить за 30 секунд": отец Фьюри назвал условие для боя Джошуа с Тайсоном
Европа10:10
Дешевая провокация: Мудрик гневно ответил на насмешку фаната Арсенала
Европа10:01
Рэтклифф стал новым фаворитом на приобретение Манчестер Юнайтед
НБА09:43
Проблемный форвард Шарлотт был вызван в суд за очередное нападение
НХЛ09:35
НХЛ: Рейнджерс разбил Баффало, Вегас переиграл Сан-Хосе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK