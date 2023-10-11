Скандальный новичок Хьюстона был удален из матча за удар в пах соперника

Диллон Брукс в очередной раз продемонстрировал, почему его недолюбливают фанаты.

Минувшей ночью в рамках предсезонного матча встретились Хьюстон и Индиана.

В этой встрече за Рокетс совершил свой дебют скандально известный свингмен Диллон Брукс. Он же отметился своим классическим действием.

Игрок, получивший контракт на 80 миллионов долларов, продержался в игре менее пяти минут.

Во время обороны Брукс проходил через заслон Даниеля Тайса. Но сделал он это с нарушением правил, ударив немца в пах. После просмотра повтора судьи приняли решение дать Бруксу неспортивный фол, что привело к его удалению с площадки.

Dillon Brooks just got ejected in a preseason game 😅 pic.twitter.com/IiczcEDAvc — Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2023

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"Возможно, я коснулся его ниже пояса. Но он сразу же поднялся. Я не знаю. Странно, что каждый раз, когда это случается со мной, ко мне придираются. Наверное, это часть репутации", - заявил после матча Диллон.

Возможно, его отсутствие пошло команде на пользу, так как Хьюстон одержал победу со счетом 122:103.

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