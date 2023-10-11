Центровой сборной Украины начал сезон в Японии
Центровой сборной Украины Владимир Герун начал сезон в необычном чемпионате.
Как сообщает официальный сайт ФБУ, 29-летний бигмен отправился на Восток, где уже дебютировал в составе японского Сендай.
В рамках первого тура Чемпионата Японии новая команда Геруна встретилась с полуфиналистом плей-офф прошлого сезона Алварком.
К сожалению, усилий украинца оказалось недостаточно - Сендай уступил со счетом 78:86.
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Владимир Герун провел на паркете практически 26 минут, за которые набрал линию из 8 очков, 8 подборов, одной передачи, одного блок-шота при двух потерях и 4 фолах.
В следующих матчах, которые пройдут 14 и 15 октября, Сендай с Геруном сыграют на выезде против Осаки, которая в свою очередь стартовый матч чемпионата выиграла.
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