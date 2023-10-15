Филадельфия хочет получить "неприкасаемого" игрока Клипперс при обмене Хардена

"Борода" уже давно был бы в Лос-Анджелесе, но "парусники" не хотят отдавать за него свою молодую звезду.

Практически все минувшее лето Филадельфия и Клипперс вели переговоры по поводу потенциального обмена Джеймса Хардена в Лос-Анджелес.

Однако стороны так и не сумели договориться - команды по-разному оценивали стоимость 34-летнего разыгрывающего на истекающем контракте.

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, Сиксерс хотят получить пакет активов из драфт-пиков первого раунда, в центре которого стоит Теренс Мэнн.

Однако ЛАК отказываются отдавать 26-летнего свингмена, считая его "неприкасаемым".

"Клипперс хотят заключить сделку в ближайшее время. Они предлагают выбор в первом раунде, обмен на драфте и истекающие контракты (Моррис и Ковингтон) за MVP 2018 года (Харден)", - заявил Помпи.

Источник: Getty Images

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"И источник сообщил, что Лос-Анджелес не хочет поднимать свое предложение. Источник говорит, что именно Мори удерживает сделку. Но план по добавлению обмена драфтами в пакет для Хардена не изменил ситуацию для Сиксерс".

"Они заявили, что заинтересованы в пакете, включающем защитника Клипперс Теренса Мэнна и выбор в первом раунде. Но источник сообщил, что Мори знает, что Мэнн неприкасаем".

И пока команды пытаются сторговаться, приближается новый регулярный сезон, который стартует 25 октября матчем Денвер - Лейкерс.

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