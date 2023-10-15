Нью-Йорк следит за ситуацией Таунса в Миннесоте

Если Тимбервулвз сделают своего лидера доступным для обмена, Никс тут же попытаются его заполучить.

После обмена Руди Гобера Миннесота считалась одной из темных лошадок прошлого сезона. Однако все получилось далеко не так радужно: Тимбервулвз попали в плей-офф через плей-ин, но вылетели от Денвера еще на стадии первого раунда со счетом 1-4.

Такое выступление команды можно связать с тем, что лидер "волков" Карл-Энтони Таунс из-за травмы провел всего 29 матчей.

Провал Миннесоты сразу вызвал обсуждение того, что команду может покинуть ее многолетний лидер. И на него есть покупатель.

Как сообщает CBS Sports со ссылкой на журналиста New York Post Стефана Бонди, Никс внимательно следят за ситуацией вокруг Таунса. Если же КАТ станет доступен для обмена, Нью-Йорк постарается воссоединить его с Томом Тибодо, который тренировал его во времена своей работы в Миннесоте.

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И несмотря на свою пользу в атаке, вопрос вызывает игра Таунса в защите, так как Тибодо выстраивает игру своих команд именно через оборону.

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