Уокер: Принял предложение из Европы, потому что хотел дать себе последний шанс

Не получив контракт в НБА, баскетболист решил попробовать свои силы за океаном.

Минувшим летом четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Кемба Уокер принял предложение Монако и переехал в Европу.

По словам экс-игрока Шарлотт, Бостона, Никс и Далласа, таким образом он дал себе последний шанс, так как он еще не планировал завершать карьеру.

"Я еще не думал о том, чтобы завершить карьеру. Я хотел дать себе последний шанс", - цитирует игрока BasketNews.

"Я люблю баскетбол, хочу продолжать играть, бороться. Мое путешествие привело меня сюда. Я долгое время играл в НБА и думаю, что оставил свой след в лиге. У меня там была отличная карьера. Неважно, в какой лиге я играю сейчас".

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"Возможно, если бы такая ситуация представилась ранее в моей карьере, я бы отказался, решив остаться в НБА, но я рад, что присоединился к Монако".

Пока что Кемба Уокер еще не дебютировал за новую команду - из-за травмы он смог приступить к тренировкам с монегасками лишь 10 октября.

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