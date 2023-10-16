НБА. Предсезонные матчи: Лень и Сакраменто в овертайме проиграли Голден Стэйт, дебют Лилларда за Милуоки

В ночь на понедельник, 16 октября, состоялся ряд матчей в рамках предсезонной подготовки к регулярке НБА.

Центровой Сакраменто Алексей Лень получил чуть больше 14 минут, выйдя со скамейки в матче против Голден Стэйт. Украинец набрал семь очков, два подбора, четыре передачи и два блок-шота при рейтинге эффективности -9.

Таких показателей оказалось недостаточно, чтобы "короли" обыграли "воинов" - ГСУ в овертайме вырвали победу.

Сакраменто – Голден Стэйт 115:121 OT (38:25, 21:31, 24:27, 28:28, 4:10)

Сакраменто: Сабонис (19 + 11 подборов), Фокс (17 + 6 передач), Мюррэй (9), Барнс (6), Дуарте (5) – старт; Эллис (11), Лайлс (11), Хертер (8), Джонс (8), Монк (8), Лень (7), Везенков (2), Слоусон (2), Форд (2), Науэлл (0), Митчелл (0), Эдвардс (0).

Голден Стэйт: Куминга (28 + 5 потерь), Уиггинс (20), Томпсон (12), Подземски (4), Луни (2 + 14 подборов) – старт; Киноньес (18), Муди (16), Шарич (9), Робинсон (6), Джексон-Дэвис (4), Гаруба (2), Пэйтон II (0), Уильямс (0).

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В Лос-Анджелесе состоялся дебют Дэмиана Лилларда за Милуоки. На счету экс-звезды Портленда 14 очков, 2 подбора и 3 ассиста за 22 минуты на паркете, а на счету Бакс - победа 108:97.

Лейкерс – Милуоки 97:108 (29:28, 24:28, 26:30, 18:22)

Лейкерс: Дэвис (16 + 7 подборов), Расселл (11), Принс (8), Хачимура (8), Вуд (3) – старт; Реддиш (10), Кристи (10), Пиппен (9 + 6 передач), Ходж (8), Хэйс (7), Каслтон (4), Льюис (3), Фадж (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (16 + 8 подборов), Лиллард (14), Б. Лопес (11), Бизли (8), Краудер (5) – старт; Пэйн (12 + 7 передач), Коннотон (12 + 8 подборов), Портис (10 + 8 подборов), Боучэмп (8), Джексон (5), Т. Адетокумбо (5), Ливингстон (2), Р. Лопес (0).

Шарлотт – Оклахома-Сити 117:115 (29:27, 38:34, 31:26, 19:28)

Шарлотт: Вашингтон (31), Розир (19 + 6 передач), Болл (16 + 6 передач), Уильямс (11), Миллер (8 + 7 подборов) – старт; Смит (9), Ричардс (8 + 7 подборов), Ниликина (5 + 6 передач), Самнер (5), Тор (4), Менса (1), Хантер (0), Бэйли (0), Макгауэнс (0).

Оклахома-Сити: Джейлин Уильямс (18 + 9 подборов), Уиггинс (16), Дженг (10), Мичич (6 + 8 передач + 5 потерь), Уоллес (5) – старт; Мэнн (18 + 8 подборов), Уотерс (10), Бертанс (9), Робинсон-Эрл (8), Джонсон (8), Уайт (7 + 7 подборов).

Майами – Мемфис 132:124 (27:31, 31:37, 40:33, 34:23)

Майами: Хирро (30 + 6 передач), Адебайо (26 + 4 блок-шота), Лав (10 + 7 подборов), Хайсмит (8), Лаури (5 + 9 передач) – старт; Кэйн (14 + 7 подборов), Брайант (13), Д. Робинсон (12), Шэмпени (6), Суайдер (5), О. Робинсон (3), Диалло (0).

Мемфис: Бэйн (26), Альдама (15), Родди (13), Джарен Джексон (12), Роуз (7) – старт; З. Уильямс (19), Лофтон (15), Тиллман (7), Гильярд (6), Кеннард (4), Малдер (0), Херт (0), Харрисон (0).

Денвер – Чикаго 116:102 (25:24, 34:28, 28:25, 29:25)

Денвер: Дж. Мюррэй (21), Йокич (15 + 9 подборов), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (6), Дж. Холидэй (0) – старт; Стротер (23), Тайсон (13), Уотсон (8), Пикетт (7), Пикетт (3), Гиллеспи (3), Ннаджи (2 + 4 блок-шота), Брима (1), Ки (1), Тоуни (0).

Чикаго: Уайт (20), Уильямс (20), Досунму (12 + 7 передач), Драммонд (9 + 10 подборов), Крэйг (2) – старт; Картер (9), Саного (7), Битим (6), Тэйлор (5), К. Джонс (3), Джексон (3), Льюис (2), Филлипс (2), Терри (2).

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