iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА. Предсезонные матчи: Лень и Сакраменто в овертайме проиграли Голден Стэйт, дебют Лилларда за Милуоки

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедшего игрового дня.
Сегодня, 07:57
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

В ночь на понедельник, 16 октября, состоялся ряд матчей в рамках предсезонной подготовки к регулярке НБА.

Центровой Сакраменто Алексей Лень получил чуть больше 14 минут, выйдя со скамейки в матче против Голден Стэйт. Украинец набрал семь очков, два подбора, четыре передачи и два блок-шота при рейтинге эффективности -9.

Таких показателей оказалось недостаточно, чтобы "короли" обыграли "воинов" - ГСУ в овертайме вырвали победу.

Сакраменто – Голден Стэйт 115:121 OT (38:25, 21:31, 24:27, 28:28, 4:10)

Сакраменто: Сабонис (19 + 11 подборов), Фокс (17 + 6 передач), Мюррэй (9), Барнс (6), Дуарте (5) – старт; Эллис (11), Лайлс (11), Хертер (8), Джонс (8), Монк (8), Лень (7), Везенков (2), Слоусон (2), Форд (2), Науэлл (0), Митчелл (0), Эдвардс (0).
Голден Стэйт: Куминга (28 + 5 потерь), Уиггинс (20), Томпсон (12), Подземски (4), Луни (2 + 14 подборов) – старт; Киноньес (18), Муди (16), Шарич (9), Робинсон (6), Джексон-Дэвис (4), Гаруба (2), Пэйтон II (0), Уильямс (0).

Читай также: Филадельфия хочет получить "неприкасаемого" игрока Клипперс при обмене Хардена

В Лос-Анджелесе состоялся дебют Дэмиана Лилларда за Милуоки. На счету экс-звезды Портленда 14 очков, 2 подбора и 3 ассиста за 22 минуты на паркете, а на счету Бакс - победа 108:97.

Лейкерс – Милуоки 97:108 (29:28, 24:28, 26:30, 18:22)

Лейкерс: Дэвис (16 + 7 подборов), Расселл (11), Принс (8), Хачимура (8), Вуд (3) – старт; Реддиш (10), Кристи (10), Пиппен (9 + 6 передач), Ходж (8), Хэйс (7), Каслтон (4), Льюис (3), Фадж (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (16 + 8 подборов), Лиллард (14), Б. Лопес (11), Бизли (8), Краудер (5) – старт; Пэйн (12 + 7 передач), Коннотон (12 + 8 подборов), Портис (10 + 8 подборов), Боучэмп (8), Джексон (5), Т. Адетокумбо (5), Ливингстон (2), Р. Лопес (0).

Шарлотт – Оклахома-Сити 117:115 (29:27, 38:34, 31:26, 19:28)

Шарлотт: Вашингтон (31), Розир (19 + 6 передач), Болл (16 + 6 передач), Уильямс (11), Миллер (8 + 7 подборов) – старт; Смит (9), Ричардс (8 + 7 подборов), Ниликина (5 + 6 передач), Самнер (5), Тор (4), Менса (1), Хантер (0), Бэйли (0), Макгауэнс (0).
Оклахома-Сити: Джейлин Уильямс (18 + 9 подборов), Уиггинс (16), Дженг (10), Мичич (6 + 8 передач + 5 потерь), Уоллес (5) – старт; Мэнн (18 + 8 подборов), Уотерс (10), Бертанс (9), Робинсон-Эрл (8), Джонсон (8), Уайт (7 + 7 подборов).

Майами – Мемфис 132:124 (27:31, 31:37, 40:33, 34:23)

Майами: Хирро (30 + 6 передач), Адебайо (26 + 4 блок-шота), Лав (10 + 7 подборов), Хайсмит (8), Лаури (5 + 9 передач) – старт; Кэйн (14 + 7 подборов), Брайант (13), Д. Робинсон (12), Шэмпени (6), Суайдер (5), О. Робинсон (3), Диалло (0).
Мемфис: Бэйн (26), Альдама (15), Родди (13), Джарен Джексон (12), Роуз (7) – старт; З. Уильямс (19), Лофтон (15), Тиллман (7), Гильярд (6), Кеннард (4), Малдер (0), Херт (0), Харрисон (0).

Денвер – Чикаго 116:102 (25:24, 34:28, 28:25, 29:25)

Денвер: Дж. Мюррэй (21), Йокич (15 + 9 подборов), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (6), Дж. Холидэй (0) – старт; Стротер (23), Тайсон (13), Уотсон (8), Пикетт (7), Пикетт (3), Гиллеспи (3), Ннаджи (2 + 4 блок-шота), Брима (1), Ки (1), Тоуни (0).
Чикаго: Уайт (20), Уильямс (20), Досунму (12 + 7 передач), Драммонд (9 + 10 подборов), Крэйг (2) – старт; Картер (9), Саного (7), Битим (6), Тэйлор (5), К. Джонс (3), Джексон (3), Льюис (2), Филлипс (2), Терри (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс Майами Хит Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлис Алексей Лень Шарлотт Хорнетс

Статьи по теме

НБА не станет сокращать дисквалификацию Моранта НБА не станет сокращать дисквалификацию Моранта
Один из лидеров Голден Стэйт может претендовать на многолетнее продление с клубом Один из лидеров Голден Стэйт может претендовать на многолетнее продление с клубом
Проблемный форвард Шарлотт был вызван в суд за очередное нападение Проблемный форвард Шарлотт был вызван в суд за очередное нападение
НБА, предсезонные матчи: Михайлюк помог Бостону обыграть Филадельфию, Сакраменто Леня уступил Лейкерс НБА, предсезонные матчи: Михайлюк помог Бостону обыграть Филадельфию, Сакраменто Леня уступил Лейкерс
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: расписание 11 и 12 тура
просмотров

Последние новости

Формула 110:19
Некоторые руководители Ред Булл хотят избавиться от советника команды
Киберспорт10:15
IEM Sydney 2023: онлайн трансляция матча NaVi - MOUZ
Киберспорт10:05
IEM Sydney 2023: NaVi сыграют с MOUZ, Vitality и FaZe сенсационно проиграли
Киберспорт09:50
Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023
Европа09:47
Ювентус в ближайшее время продлит контракт со своим центрбеком
Европа09:32
Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле
Европа08:59
Будущий совладелец Манчестер Юнайтед планирует расширить вместимость Олд Траффорд
Сборные08:40
Президент Федерации баскетбола Франции раскритиковал Эмбиида за выбор в пользу США
Киберспорт08:25
The International: Nouns и Azure Ray прошли стыковые матчи
Киберспорт08:19
NaVi без S1mple стартовали с победы на турнире в Австралии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK