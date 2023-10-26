НБА решила вернуть старый формат проведения Матча всех звезд

Уже в этом сезоне болельщики снова увидят противостояние Запада и Востока.

НБА на своем официальном сайте объявила об изменениях формата Матча всех звезд НБА, которые вступят в силу уже в 2024 году.

Лига решила вернуться к классическому формату проведения МВЗ, в котором будет проходить матч между Восточной и Западной конференциями. Также будет возвращена традиционная система подсчета очков с четырьмя 12-минутными четвертями.

Процесс голосования по определению состава команд останется прежним: от каждой конференции будут выбраны по 12 игроков. Игрок с наибольшим количеством голосов в своей конференции будет капитаном.

Несмотря на смену формата, НБА решила оставить награду в виде пожертвования в фонд благотворительной организации на выбор победителя.

NBA Commissioner Adam Silver announces the return of the classic East vs. West format for the 2024 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/ingdASk5GJ — NBA (@NBA) October 25, 2023

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Напомним, что Матч всех звезд-2024 пройдет 18 февраля в Индианаполисе на стадионе Гейнбридж Филдхаус, домашней арене Индианы Пэйсерс. Индианаполис примет звездный уик-энд впервые с 1985 года.

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