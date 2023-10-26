iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА решила вернуть старый формат проведения Матча всех звезд

Уже в этом сезоне болельщики снова увидят противостояние Запада и Востока.
Вчера, 10:45
Кавай Леонард и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Кавай Леонард и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила об изменениях формата Матча всех звезд НБА, которые вступят в силу уже в 2024 году.

Лига решила вернуться к классическому формату проведения МВЗ, в котором будет проходить матч между Восточной и Западной конференциями. Также будет возвращена традиционная система подсчета очков с четырьмя 12-минутными четвертями.

Процесс голосования по определению состава команд останется прежним: от каждой конференции будут выбраны по 12 игроков. Игрок с наибольшим количеством голосов в своей конференции будет капитаном.

Несмотря на смену формата, НБА решила оставить награду в виде пожертвования в фонд благотворительной организации на выбор победителя.

Читай также: Чемпиона НБА обвиняют в сексуальном насилии в отношении мужчины

Напомним, что Матч всех звезд-2024 пройдет 18 февраля в Индианаполисе на стадионе Гейнбридж Филдхаус, домашней арене Индианы Пэйсерс. Индианаполис примет звездный уик-энд впервые с 1985 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд МВЗ

Статьи по теме

НБА определилась с местом проведения уик-энда Матча всех звезд 2025 года НБА определилась с местом проведения уик-энда Матча всех звезд 2025 года
НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира
Матч всех звезд-2023 стал худшим за всю историю проведения Матч всех звезд-2023 стал худшим за всю историю проведения
Тренер команды Матча всех звезд: Это была худшая баскетбольная игра Тренер команды Матча всех звезд: Это была худшая баскетбольная игра
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

НБА19:37
Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс
Европа19:33
Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой
Лига наций19:16
Украина проиграла третий матч женской Лиги наций
Футбол19:00
Смотри матчи Английской Премьер-лиги и другие топовые события на Setanta Sports!
НБА18:56
НБА расследует отсутствие Хардена на матче Филадельфии
Европа18:53
Ливерпуль стал главным претенедентом за защитника сборной Португалии
18:40
Экстра-лига по футзалу: Аврора легко разобралась с in.IT
Формула 118:18
В Ред Булл все еще не решили проблему с тормозами
Европа17:52
Барселона заинтересовалась Цыганковым
Европа17:21
Милан не рассматривает увольнение Пиоли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK