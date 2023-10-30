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Баскетбол

НБА представила новые дизайны площадок команд для игр внутрисезонного турнира

Совсем скоро болельщики увидят обновленные паркеты своих любимых франшиз, подготовленных специально для турнира.
Вчера, 23:47
Хьюстон - Голден Стэйт / Getty Images
Хьюстон - Голден Стэйт / Getty Images

Во внутрисезонном турнире НБА каждая команда будет использовать индивидуальный дизайн площадок.

Как сообщает официальный сайт лиги, для каждой из 30 команд был разработан специальный дизайн паркета, который будет использоваться на домашней игре турнира.

Площадки будут преимущественно однотонными, полностью окрашенными, чтобы не была заметна древесина.

Все паркеты в основном следуют одной и той же идее - в центре будет изображен трофей, поверх которого будет нанесен логотип домашней команды. Кубок также появится в трехсекундной зоне на обеих половинах площадки.

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Напомним, что внутрисезонный турнир дебютирует уже совсем скоро - в ночь на субботу, 4 ноября, и продлится до 10 декабря.

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