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Баскетбол

"Нужно потолстеть": Йокич дал совет Холмгрену после первой очной дуэли

"Джокер" точно знает, как масса тела может помочь новичку в его карьере.
Сегодня, 20:45
Никола Йокич и Чет Холмгрен / Getty Images
Никола Йокич и Чет Холмгрен / Getty Images

Лидер Денвера Никола Йокич не понаслышке знает, что нужно бигмену для достижения успеха в НБА.

Будучи двукратным MVP и чемпионом, сербский центровой Наггетс встретился на площадке с одним из самых многообещающих новичков лиги Четом Холмгреном.

Их первая дуэль, ожидаемо, завершилась победой более опытного игрока: Денвер победил Оклахому 128:95, Йокич набрал 28+14+5 против 19+4+0 у Холмгрена.

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После матча Никола дал совет своему молодому оппоненту, который может удивить некоторых атлетов.

"Он действительно талантливый парень, но это всего-лишь его первый год. Он все еще всему учится: игре, насколько она быстрая, в чем его преимущество, а где недостаток", - цитирует серба CBS Sports.

"Я думаю, ему нужен опыт. Если честно, ему нужно немного потолстеть. Но да, у него есть талант, который уникален".

Ранее стало известно, что Клэй Томпсон поднялся в ТОП-10 за всю историю НБА по количеству заброшенных трехочковых бросков в рамках регулярного сезона.

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