Томпсон поднялся в ТОП-10 по количеству заброшенных трехочковых в истории НБА

До конца регулярного сезона Клэй может подняться в рейтинге еще выше.

Голден Стэйт очень удачно съездил на выезд в Хьюстон, где команда Стива Керра одержала победу над Рокетс со счетом 106:95.

Одним из героев в составе "воинов" стал Клэй Томпсон, набравший 19 очков и 4 подбора, реализовав при этом 5 из 10 бросков из-за дуги.

Такая реализация дальних бросков позволила 33-летнему снайперу подняться на десятое место в рейтинге НБА по количеству заброшенных трехочковых в регулярном сезоне, сообщает НБА.

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving to 10th on the all-time 3-pointers made list! pic.twitter.com/IHwKXgqvJ4 — NBA (@NBA) October 30, 2023

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Теперь на счету Томпсона 2222 попадания. Девятым в рейтинге идет ЛеБрон Джеймс, который забросил 2263 трехочковых. Рекордсменом же НБА является одноклубник Клэя, Стеф Карри, у которого 3402 трехочковых.

Напомним, что Голден Стэйт и Клэй Томпсон не могут договориться о новом контракте - баскетболист следующим летом может оказаться на рынке свободных агентов.

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