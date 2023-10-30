1365-1: Пол впервые в карьере вышел на матч НБА со скамейки запасных

Ветеран доказал, что готов на все, ради победы своей новой команды.

Минувшей ночью состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в котором Голден Стэйт завоевал выездную победу над Хьюстоном со счетом 95:106.

Еще до начала игры главный тренер Уорриорз Стив Керр сообщил, что, в связи с возвращением Дрэймонда Грина, на скамейку запасных отправится Крис Пол.

В итоге 38-летний разыгрывающий действительно вышел на площадку со скамейки, что произошло с ним впервые в его карьере, сообщает ESPN.

До этого поединка Пол появлялся в стартовой пятерке своей команды в 1365 матчах регулярки и постсезона подряд, что является рекордом НБА.

Самые продолжительные серии появлений в стартовом составе:

Крис Пол - 1365 матчей

Дэмиан Лиллард - 831

Кайри Ирвинг - 747

Джейсон Тейтум - 535

Карл-Энтони Таунс - 529

В игре против Рокетс Крис Пол провел на паркете 27 минут, за которые набрал 8 очков, 5 подборов и 7 передач.

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