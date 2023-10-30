1365-1: Пол впервые в карьере вышел на матч НБА со скамейки запасных
Минувшей ночью состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в котором Голден Стэйт завоевал выездную победу над Хьюстоном со счетом 95:106.
Еще до начала игры главный тренер Уорриорз Стив Керр сообщил, что, в связи с возвращением Дрэймонда Грина, на скамейку запасных отправится Крис Пол.
В итоге 38-летний разыгрывающий действительно вышел на площадку со скамейки, что произошло с ним впервые в его карьере, сообщает ESPN.
До этого поединка Пол появлялся в стартовой пятерке своей команды в 1365 матчах регулярки и постсезона подряд, что является рекордом НБА.
Самые продолжительные серии появлений в стартовом составе:
- Крис Пол - 1365 матчей
- Дэмиан Лиллард - 831
- Кайри Ирвинг - 747
- Джейсон Тейтум - 535
- Карл-Энтони Таунс - 529
В игре против Рокетс Крис Пол провел на паркете 27 минут, за которые набрал 8 очков, 5 подборов и 7 передач.
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