НБА: Сакраменто без Леня победил в овертайме Лейкерс, Денвер одолел Оклахому

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 30 октября, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 29 октября

Оклахома-Сити – Денвер 95:128 (23:34, 28:35, 24:28, 20:31)

Оклахома-Сити: Холмгрен (19), Джейлен Уильямс (13), Дорт (10), Гидди (9), Гилджес-Александер (7 + 7 передач) – старт; Мэнн (12), Уоллес (7), Уиггинс (5), Джо (5), Дженг (5), Мицич (2), Покушевски (1), Джонсон (0), Сарр (0).

Денвер: Йокич (28 + 14 подборов), Портер (20 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (19 + 8 передач), Гордон (9), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Уотсон (17), К. Браун (13 + 7 подборов + 7 передач), Стротер (8), Джексон (5 + 6 передач), Ки (2), Дж. Холидэй (0), Ннаджи (0), Гиллеспи (0), Тайсон (0).

Милуоки – Атланта 110:127 (25:31, 22:37, 33:33, 30:26)

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 11 подборов), Бизли (18), Б. Лопес (13), Лиллард (6 + 6 потерь), Краудер (2) – старт; Портис (12), Боучэмп (8), Грин (7), Пэйн (6), Коннотон (5), Вашингтон (3), Р. Лопес (2), Т. Адетокумбо (2), Джексон (0).

Атланта: Янг (20 + 11 передач), Мюррэй (15), Хантер (15), Джонсон (14 + 7 подборов), Капела (12 + 12 подборов) – старт; Богданович (17 + 6 передач), Оконгву (14 + 7 подборов), Бей (13 + 9 подборов), Гриффин (6), Бафкин (1), Фернанду (0), Гуйе (0), Форрест (0).

Хьюстон – Голден Стэйт 95:106 (24:26, 23:31, 28:24, 20:25)

Хьюстон: Грин (21 + 9 подборов), Шенгюн (19 + 7 передач), Смит (14 + 8 подборов), Брукс (12), Ванвлит (8) – старт; Томпсон (9), Тэйт (6 + 8 подборов), Грин (6), Буллок (0).

Голден Стэйт: Карри (24 + 7 подборов + 6 передач), Томпсон (19), Уиггинс (13), Луни (5 + 11 подборов), Др. Грин (4) – старт; Пэйтон II (15), Куминга (9), Пол (8 + 7 передач), Муди (5), Шарич (4 + 8 подборов).

Филадельфия – Портленд 126:98 (36:28, 30:32, 33:21, 27:17)

Филадельфия: Эмбиид (35 + 15 подборов + 7 передач + 6 блок-шотов), Макси (26 + 10 подборов), Харрис (24), Мелтон (12 + 8 передач), Такер (3) – старт; Убре (12), Беверли (4), Коркмаз (4), Спрингер (2), Хауз (2), Рид (2), Бамба (0), Петрушев (0).

Портленд: Шарп (20), Грант (17), Эйтон (7 + 9 подборов), Хендерсон (4), Тайбулл (2) – старт; Брогдон (18), Уокер (12 + 7 подборов), Камара (12), Р. Уильямс (6 + 7 подборов), Мюррэй (0), Рупер (0), Мэйс (0).

Сакраменто – Лейкерс 132:127 OT (41:28, 25:27, 21:28, 28:32, 17:12)

Сакраменто: Фокс (37 + 8 передач), Мюррэй (17 + 8 подборов), Хертер (12 + 7 подборов), Сабонис (12 + 15 подборов), Барнс (8) – старт; Монк (22), Везенков (11), Митчелл (5), Макги (4), Дуарте (4), Эдвардс (0).

Лейкерс: Дэвис (30 + 16 подборов), Джеймс (27 + 15 подборов + 8 передач + 8 потерь), Принс (20), Расселл (17 + 9 передач), Ривз (5) – старт; Вуд (11), Хатимура (11), Хэйс (4), Винсент (2), Реддиш (0).

Клипперс – Сан-Антонио 123:83 (23:17, 33:20, 37:23, 30:23)

Клипперс: Ленард (21), Уэстбрук (19 + 8 подборов), Джордж (19 + 5 перехватов), Зубац (16 + 8 подборов), Ковингтон (0) – старт; Хайлэнд (18), Пауэлл (13), Мартин (10), Пламли (4), Браун (3), Коффи (0), Диабате (0), Батюм (0).

Сан-Антонио: Васселл (14), Вембаньяма (11 + 5 потерь), Коллинз (9 + 5 потерь), К. Джонсон (5), Сохан (0) – старт; Осман (12), Брэнэм (9), Макдермотт (8), Бэсси (6), Джонс (5), Шэмпени (3), Уэсли (1), Барлоу (0), Мамукелашвили (0).

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