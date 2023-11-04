Внутрисезонный турнир НБА: Милуоки одержал победу над Нью-Йорком, Денвер одолел Даллас

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 4 ноября, в НБА стартовал внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны первые семь матчей.

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Результаты матчей НБА за 3 ноября

Восточная конференция

Группа А

Индиана – Кливленд 121:116 (36:26, 34:27, 18:34, 33:29)

Индиана: Тернер (27 + 9 подборов), Б. Браун (19 + 7 подборов), Халибертон (18 + 13 передач), Топпин (6), Матурин (5) – старт; Хилд (14), Несмит (13), Смит (13), Нембард (6).

Кливленд: Митчелл (38 + 9 передач), Гарлэнд (14 + 6 передач), Э. Мобли (14 + 10 подборов + 4 блок-шота), Аллен (10 + 7 подборов), Струс (10) – старт; Леверт (13), Ньянг (12), Окоро (5), Уэйд (0), Томпсон (0).

Группа В

Милуоки – Нью-Йорк 110:105 (21:25, 35:21, 26:30, 28:29)

Милуоки: Лиллард (30), Я. Адетокумбо (22 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Б. Лопес (13 + 8 блок-шотов), Миддлтон (12 + 9 подборов), Бизли (0) – старт; Краудер (14), Боучэмп (13), Портис (4), Коннотон (2), Пэйн (0).

Нью-Йорк: Брансон (45), Граймс (17), Рэндл (16 + 12 подборов), Харт (6 + 10 подборов), Робинсон (0 + 15 подборов) – старт; Куикли (14), Хартенштайн (4), Дивинченцо (3), Макбрайд (0).

Майами – Вашингтон 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33)

Майами: Хирро (24 + 10 подборов + 9 передач), Батлер (20 + 7 подборов), Адебайо (18), Хайсмит (8), Лаури (3 + 7 передач) – старт; Д. Робинсон (18 + 6 передач), Брайант (11), Ричардсон (10), Хакес (9).

Вашингтон: Кузма (22 + 5 потерь), Пул (19 + 6 передач), Авдия (14), Джонс (7), Гэффорд (4) – старт; Дэвис (11), Кулибали (9), Роллинз (7), Галлинари (6), Гилл (6), Мускала (5), Оморуйи (4), Райт (0), Шэмет (0).

Группа С

Чикаго – Бруклин 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31)

Чикаго: Лавин (24 + 7 подборов), Дерозан (24), Уайт (18), Вучевич (13 + 13 подборов), Крэйг (3) – старт; Уильямс (10), Драммонд (7), Картер (5), Карузо (3).

Бруклин: Финни-Смит (21), Бриджес (20), Томас (17), Динуидди (10 + 9 передач), Симмонс (8 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Уокер (11), О'Нил (9 + 8 передач), Смит (7), Шарп (6 + 10 подборов).

Западная конференция

Группа А

Портленд – Мемфис 115:113 OT (33:26, 21:27, 22:24, 26:25, 13:11)

Портленд: Грант (26 + 8 подборов), Брогдон (24 + 7 подборов + 10 передач), Шарп (22), Эйтон (16 + 12 подборов), Тайбулл (5) – старт; Мэйс (9), Р. Уильямс (8 + 10 подборов), Камара (5), Уокер (0).

Мемфис: Бэйн (33 + 8 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (30 + 10 подборов), Родди (16), З. Уильямс (13), Смарт (8 + 5 потерь) – старт; Тиллман (6 + 7 подборов), Кеннард (5 + 8 подборов), Кончар (2), В. Уильямс (0), Гильярд (0).

Группа В

Денвер – Даллас 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27)

Денвер: Йокич (33 + 14 подборов + 9 передач), Портер (24 + 9 подборов), Дж. Мюррэй (18 + 13 передач), Гордон (18 + 8 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; К. Браун (9), Джексон (8), Ннаджи (4), Уотсон (3).

Даллас: Дончич (34 + 10 подборов + 8 передач + 9 потерь), Ирвинг (22 + 7 передач), Г. Уильямс (13), Д. Джонс (7), Лайвли (4) – старт; Грин (13), Хардуэй (9), Харди (6), Пауэлл (6), Экзам (0), Проспер (0), Сет Карри (0).

Группа С

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 139:141 (33:38, 34:31, 39:37, 33:35)

Оклахома-Сити: Дорт (29), Холмгрен (24 + 8 подборов), Гидди (18 + 6 потерь), Джейлен Уильямс (18 + 8 передач + 6 потерь), Уоллес (13) – старт; Джо (16), Уиггинс (7), Джейлин Уильямс (6), Мицич (5), Дженг (3).

Голден Стэйт: Карри (30 + 8 подборов + 7 передач), Томпсон (18), Уиггинс (17), Др. Грин (15), Луни (4) – старт; Шарич (20), Куминга (19), Пэйтон II (9), Муди (8), Пол (1 + 13 передач).

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