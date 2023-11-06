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Баскетбол

Лидер Нового Орлеана получил коллапс легкого

В ближайшее время Си Джей МакКоллум не сможет помочь "пеликанам".
Сегодня, 00:59
Си Джей МакКоллум / Getty Images
Си Джей МакКоллум / Getty Images

Новый Орлеан объявил, что Си Джей МакКоллум будет вынужден пропустить ближайшие матчи.

Как сообщает ESPN, у 32-летнего защитника после проведенной томографии был диагности небольшой пневмоторакс в правом легком.

Пневмоторакс возникает, когда воздух попадает в пространство между легким и грудной стенкой. Этот воздух давит на внешнюю часть легкого и вызывает его коллапс. Пневмоторакс может представлять собой полный или частичный коллапс легкого.

Для МакКоллума это второй случай пневмотракса в карьере. В декабре 2021 года у него был тот же диагноз, когда выступал за Портленд.

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Тогда Трэйл Блэйзерс заявили, что Си Джей полностью восстановился за 2,5 недели, однако он затем пропустил еще три недели.

В нынешнем сезоне Си Джей МакКоллум принял участие в шести матчах, в которых набирал в среднем 21,7 очка, 5,7 передачи, 4,8 подбора и 1,5 перехвата.

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