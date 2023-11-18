Внутрисезонный турнир НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Торонто, Милуоки уничтожил Шарлотт

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 18 ноября, в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны 11 матчей.

Результаты матчей НБА за 17 ноября

Восточная конференция

Группа А

Кливленд – Детройт 108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27)

Кливленд: Гарлэнд (28 + 5 потерь), Струс (18 + 7 подборов), Э. Мобли (18 + 10 подборов), Аллен (10 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Уэйд (3) – старт; Портер (12), Леверт (10), Ньянг (9 + 7 подборов), Джонс (0), Меррилл (0), Томпсон (0), Бэйтс (0).

Детройт: Каннингем (20 + 8 передач), Нокс (11 + 10 подборов), Стюарт (11 + 10 подборов), Томпсон (9 + 10 подборов + 5 потерь), Хэйс (4) – старт; Айви (11 + 6 потерь), Беркс (10), Умуде (10), Бэгли (8), Сассер (6), Уайзмен (0).

Атланта – Филадельфия 116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)

Атланта: Янг (22 + 13 передач), Джонсон (18 + 10 подборов), Капела (17 + 11 подборов), Мюррэй (13), Хантер (9) – старт; Бей (17 + 7 подборов), Богданович (13), Оконгву (5), Мэттьюз (2).

Филадельфия: Эмбиид (32 + 7 подборов + 8 передач), Харрис (29 + 10 подборов), Макси (19 + 8 передач), Мелтон (14), Ковингтон (6 + 7 подборов) – старт; Хауз (14), Спрингер (8), Беверли (2), Рид (2), М-с Моррис (0).

Группа В

Вашингтон – Нью-Йорк 99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)

Вашингтон: Кузма (19), Авдия (18), Джонс (11), Гэффорд (10 + 7 подборов), Пул (8 + 5 потерь) – старт; Кисперт (8), Галлинари (7), Кулибали (6), Шэмет (5), Оморуйи (5), Гилл (2), Батлер (0), Дэвис (0).

Нью-Йорк: Брансон (32 + 7 подборов + 7 передач), Рэндл (22 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Дивинченцо (14), Харт (9), Робинсон (6 + 8 подборов) – старт; Куикли (27), Макбрайд (5), Хартенштайн (3 + 8 подборов), Фурнье (2), Джеффрис (0), Симс (0), Арчидиаконо (0).

Шарлотт – Милуоки 99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)

Шарлотт: Болл (37 + 6 потерь), Уильямс (11 + 16 подборов), Миллер (10), Вашингтон (3), Хэйворд (2) – старт; Бриджес (17), Смит (8), Макгауэнс (5), Тор (2), Ричардс (2), Смит (2), Маледон (0).

Милуоки: Лиллард (27), Бизли (20), Я. Адетокумбо (16 + 8 подборов + 9 передач), Б. Лопес (15 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Миддлтон (12) – старт; Портис (13 + 7 подборов), Коннотон (11 + 7 подборов), Джексон (6), Грин (6), Пэйн (2 + 6 передач), Т. Адетокумбо (2), Болден (0).

Группа С

Торонто – Бостон 105:108 (32:26, 17:39, 32:19, 24:24)

Торонто: Шредер (23 + 7 подборов + 6 передач), Сиакам (23), Трент (14), Барнс (14 + 6 передач), Пелтль (11 + 8 подборов) – старт; Буше (6), Флинн (5), Ачиува (5 + 9 подборов), Макдэниэлс (4), Дик (0).

Бостон: Браун (23), Тейтум (17 + 7 подборов), Холидэй (14 + 8 подборов), Порзингис (14 + 12 подборов), Уайт (13) – старт; Хаузер (11), Хорфорд (11), Притчард (5).

Чикаго – Орландо 97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26)

Чикаго: Лавин (34), Дерозан (23), Карузо (18), Вучевич (10 + 10 подборов + 6 передач), Уайт (4) – старт; Драммонд (5), Крэйг (3), Досунму (0), Картер (0), Уильямс (0).

Орландо: Ф. Вагнер (21), Г. Харрис (15), Банкеро (13 + 8 подборов + 7 потерь), Блэк (2), Битадзе (2) – старт; Айзек (18 + 9 подборов), Энтони (11 + 8 подборов + 7 передач), М. Вагнер (10), Инглс (8), Хьюстан (3).

Западная конференция

Группа А

Юта – Финикс 128:131 (38:41, 37:34, 24:27, 29:29)

Юта: Кларксон (37), Маркканен (21), Джордж (15 + 6 передач), Коллинз (15 + 14 подборов), Агбаджи (8) – старт; Хортон-Такер (9), Секстон (8), Фонтеккьо (8), Олиник (7 + 7 передач), Данн (0).

Финикс: Дюрэнт (38 + 9 подборов + 9 передач), Букер (24 + 15 передач), Нуркич (15 + 8 подборов), Гордон (14), Аллен (10) – старт; Юбэнкс (11), Бэйтс-Диоп (7), Литтл (5), Гудвин (3), Ватанабе (3), Окоги (1).

Портленд – Лейкерс 95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)

Портленд: Грант (24), Шарп (17 + 9 подборов + 10 потерь), Эйтон (17 + 12 подборов), Мэйс (15 + 8 передач), Камара (10) – старт; Уокер (7), Тайбулл (5), Буей (0), Минайя (0), Рит (0), Мюррэй (0).

Лейкерс: Джеймс (35 + 9 передач), Дэвис (16 + 14 подборов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Расселл (14 + 6 передач), Принс (10), Реддиш (8) – старт; Вуд (10 + 10 подборов), Ривз (7), Хатимура (7), Хэйс (0), Льюис (0), Кристи (0).

Группа В

Новый Орлеан – Денвер 115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24)

Новый Орлеан: Уильямсон (26 + 6 передач), Валанчюнас (22 + 8 подборов), Ингрэм (21 + 8 передач), Дэниэлс (10 + 8 подборов + 7 передач), Джонс (8) – старт; Маршалл (12), Райан (9), Хоукинс (7), Робинсон-Эрл (0), Зеллер (0).

Денвер: Йокич (26 + 16 подборов + 18 передач), Портер (18 + 11 подборов), Джексон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (8 + 8 передач) – старт; К. Браун (25 + 9 подборов), Уотсон (3), Стротер (2), Пикетт (0), Ннаджи (0).

Клипперс – Хьюстон 106:100 (29:23, 19:27, 31:27, 27:23)

Клипперс: Ленард (26 + 8 подборов + 5 перехватов), Харден (24 + 9 подборов + 7 передач), Джордж (23 + 8 подборов), Зубац (12 + 7 подборов), Мэнн (1) – старт; Пауэлл (10), Уэстбрук (8), Тайс (2), Такер (0).

Хьюстон: Шенгюн (23 + 8 подборов + 6 потерь), Грин (20), Ванвлит (19 + 8 подборов + 10 передач), Смит (9 + 7 подборов), Брукс (4) – старт; Исон (12), Тэйт (6), А. Холидэй (5), Лэндейл (2), Грин (0).

Группа С

Сан-Антонио – Сакраменто 120:129 (31:29, 31:33, 32:33, 26:34)

Сан-Антонио: Коллинз (28 + 8 подборов), Вембаньяма (27 + 9 подборов), К. Джонсон (21 + 9 подборов + 7 передач), Шэмпени (9), Сохан (8 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Брэнэм (10), Макдермотт (6), Мамукелашвили (6), Осман (3), Бэсси (2), Уэсли (0).

Сакраменто: Фокс (43 + 8 подборов + 7 передач), Сабонис (27 + 14 подборов + 7 передач), Хертер (9), Барнс (7), Мюррэй (6) – старт; Монк (20 + 8 передач), Дуарте (6), Везенков (5), Макги (4), Эллис (2).

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