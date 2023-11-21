Бунт начался?: в Чикаго недовольны поведением ЛаВина

Лидер "быков" отказался от послематчевого интервью и отмахнулся от представительницы команды.

В недавнем матче Чикаго победил Майами (102:97), прервав серию из трех поражений подряд.

По окончанию поединка камеры показали Зака ЛаВина, отказавшегося от послематчевого интервью и уходившего с паркета в то время, как его одноклубники праздновали победу.

К нему подошла представительница команды, но 28-летний защитник, качая головой, отмахнулся от нее и продолжил свой путь в раздевалку.

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По словам главного тренера Буллз Билли Донована, команда, которой не понравилось поведение своего лидера, решила эту проблему.

"Я скажу по этому поводу одно: этот вопрос был решен внутри команды, это обсуждалось между нами", - цитирует тренера ESPN.

"Я не хочу вдаваться в подробности этих разговоров, но это, безусловно, обсуждалось. Я бы хотел, чтобы все помогали друг другу выполнять свою работу".

Позднее сам ЛаВин заявил, что это было недопонимание, а он сам просто был расстроен тем, как Чикаго начал регулярный сезон. При этом он также уклоняется от вопросов о своем будущем и возможном обмене в другую команду.

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