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Баскетбол

Нью-Йорк требует от Торонто более 10 миллионов по делу о передаче конфиденциальной информации

Рэпторс в свою очередь хотят, чтобы комиссар НБА выступил в роли судьи.
Сегодня, 18:05
Джейлен Брансон / Getty Images
Джейлен Брансон / Getty Images

В августе этого года Нью-Йорк подал иск против Торонто и своего бывшего сотрудника, который передавал Рэпторс конфиденциальную информацию во время своей работы в Никс.

В понедельник, 20 ноября, состоялось судебное заседание, во время которого Нью-Йорк заявил, что требует от своего оппонента более десяти миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, сообщает ESPN.

К тому же Никс требуют, чтобы комиссар НБА Адам Сильвер не выступал судьей в споре отчасти из-за его хороших отношений с руководителем Рэпторс Ларри Таненбаумом, что создаст конфликт интересов.

Заявление Нью-Йорка поступило в ответ на ходатайство Торонто от 16 октября отклонить первоначальную жалобу Никс и поручить Сильверу выступить в качестве судьи в споре.

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Данное заявление стало первым случаем, когда Никс описали потенциальный денежный ущерб с тех пор, как они подали свою жалобу в Окружной суд США.

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