Йокич и тренер Денвера были удалены из матча против Детройта

Это все равно не помешало Наггетс завоевать выездную победу.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Денвер на выезде обыграл Детройт со счетом 107:103.

Однако еще в первой половине матча гости потеряли своего тренера и главную звезду, сообщает ESPN.

Никола Йокич получил свой первый технический фол за споры с судьей насчет обычного фола в первой четверти. Майкла Мэлоуна выгнали за то, что он вышел на площадку, чтобы поспорить с судьей в конце той же четверти.

Затем двукратный MVP присоединился к своему наставнику в раздевалке после того, как получил второй технический ближе к большому перерыву.

Nikola Jokić EJECTED 😱 pic.twitter.com/bf5BShXEAo — Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2023

"Думаю, Никола беспокоился о моем благополучии", — пошутил впоследствии Мэлоун. "Трудно смотреть игру по телевизору: мы обнимались в хороших матчах, а в плохих я ругался по-сербски".

Йокич успел набрать за 15 минут на паркете 9 очков, 5 подборов и 5 передач. К перерыву Наггетс вели 56:55. На данный момент Денвер (10-4) идет третьим на Западе, а Детройт (2-13) - последним на Востоке, имея 11-матчевую серию поражений.

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