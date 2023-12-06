Внутрисезонный турнир НБА: Лейкерс устоял в игре с Финиксом, Милуоки уничтожил Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 6 декабря в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны два матча.

Результаты матчей НБА за 5 декабря

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Четвертьфинал

Милуоки – Нью-Йорк 146:122 (37:35, 38:37, 37:24, 34:26)

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 8 подборов + 10 передач), Лиллард (28 + 7 передач), Бизли (18), Миддлтон (14 + 7 передач), Б. Лопес (9 + 8 подборов) – старт; Портис (13), Пэйн (12), Грин (9), Боучэмп (6), Т. Адетокумбо (2), Джексон (0), Ливингстон (0), Р. Лопес (0).

Нью-Йорк: Рэндл (41), Брансон (24 + 6 передач), Барретт (23 + 8 подборов), Робинсон (2), Граймс (0) – старт; Харт (11), Дивинченцо (7), Куикли (7), Хартенштайн (4 + 7 подборов), Макбрайд (3), Топпин (0), Симс (0), Арчидиаконо (0), Браун (0).

Лейкерс – Финикс 106:103 (33:23, 26:24, 24:35, 23:21)

Лейкерс: Джеймс (31 + 8 подборов + 11 передач + 5 перехватов), Дэвис (27 + 15 подборов), Расселл (8), Принс (5), Реддиш (4) – старт; Ривз (20), Хатимура (7), Кристи (3), Вандербилт (1), Хэйс (0).

Финикс: Дюрэнт (31 + 7 подборов + 5 потерь), Букер (21 + 11 подборов + 6 передач + 7 потерь), Аллен (21), Гордон (7), Нуркич (3 + 8 подборов) – старт; Гудвин (7), Юбэнкс (6), Литтл (5), Бэйтс-Диоп (2), Окоги (0).

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