НБА: Сакраменто обыграл Финикс, Бруклин разгромил Вашингтон, Даллас переиграл Портленд
В ночь на субботу, 9 декабря, состоялись 13 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 8 декабря
Шарлотт – Торонто 119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)
Шарлотт: Хэйворд (24), Бриджес (22 + 8 подборов), Розир (21 + 13 передач), Миллер (20), Уильямс (4) – старт; Ричардс (15 + 8 подборов), Вашингтон (11), Смит (2), Макгауэнс (0).
Торонто: Барнс (31 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Сиакам (25), Ануноби (11), Пелтль (8 + 8 подборов), Шредер (7) – старт; Ачиува (17 + 10 подборов), Буше (9), Флинн (8), Трент (0), Портер (0).
Орландо – Детройт 123:91 (28:23, 30:21, 35:24, 30:23)
Орландо: Ф. Вагнер (27), Банкеро (24), Битадзе (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Г. Харрис (11), Блэк (6) – старт; Энтони (16 + 6 передач), Ховард (6), Инглс (6), Хьюстан (6), М. Вагнер (4), Скофилд (2), Окики (2).
Детройт: Каннингем (21 + 6 передач), Хэйс (16 + 7 подборов), Бэгли (9), Богданович (9), Стюарт (3) – старт; Беркс (14), Айви (8), Томпсон (5), Сассер (4), Уайзмен (2), Ливерс (0), Харрис (0), Нокс (0).
Филадельфия – Атланта 125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)
Филадельфия: Эмбиид (38 + 14 подборов + 4 блок-шота), Макси (30 + 7 передач), Мелтон (15), Харрис (13 + 8 подборов), Батюм (8) – старт; Убре (11), Беверли (5), М-с Моррис (3), Рид (2), Бамба (0).
Атланта: Хантер (24 + 7 подборов), Мюррэй (20 + 9 передач), Богданович (20 + 9 подборов), Бей (16 + 8 подборов), Капела (15 + 16 подборов) – старт; Оконгву (7 + 8 подборов), Форрест (6), Миллс (3), Мэттьюз (3), Мэтьюз (0).
Бруклин – Вашингтон 124:97 (26:18, 24:29, 40:24, 34:26)
Бруклин: Бриджес (21), Томас (17), Динуидди (14 + 9 передач), Клэкстон (13 + 15 подборов), К. Джонсон (7) – старт; Шарп (15 + 11 подборов), О'Нил (13 + 8 подборов), Финни-Смит (8), Уотфорд (8), Джайлз (8).
Вашингтон: Кузма (17), Авдия (15 + 7 подборов), Джонс (14), Пул (8), Гэффорд (3) – старт; Кулибали (11 + 10 подборов), Мускала (8), Кисперт (7), Батлер (5), Галлинари (4), Оморуйи (3), Гилл (2), Бернард (0), Болдуин (0).
Бостон – Нью-Йорк 133:123 (33:32, 41:33, 35:30, 24:28)
Бостон: Уайт (30), Тейтум (25), Порзингис (21), Браун (17), Холидэй (16) – старт; Хорфорд (14 + 10 подборов), Притчард (5), Корнет (4), Хаузер (1), Бэнтон (0), Бриссетт (0).
Нью-Йорк: Брансон (23), Барретт (23), Рэндл (20 + 6 потерь), Робинсон (10 + 8 подборов), Дивинченцо (6) – старт; Куикли (17), Граймс (13), Харт (6 + 7 передач), Хартенштайн (5 + 16 подборов).
Майами – Кливленд 99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23)
Майами: Лаури (17), Батлер (16), Калеб Мартин (15), О. Робинсон (5 + 8 подборов), Д. Робинсон (1 + 6 потерь) – старт; Ричардсон (17), Лав (14 + 12 подборов), Хакес (14).
Кливленд: Митчелл (27 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Гарлэнд (18 + 6 передач), Струс (11 + 7 подборов), Аллен (6 + 9 подборов), Уэйд (5) – старт; Ньянг (13), Окоро (9), Меррилл (9), Портер (8), Томпсон (5), Джонс (0).
Мемфис – Миннесота 103:127 (31:33, 24:27, 24:38, 24:29)
Мемфис: Джарен Джексон (21), Бэйн (16), Родди (13), Роуз (6 + 7 передач), Бийомбо (2) – старт; Тиллман (12), Альдама (9 + 10 подборов + 6 передач), Науэлл (8), Лофтон (5), В. Уильямс (4), З. Уильямс (4), Кончар (3), Гильярд (0).
Миннесота: Таунс (24 + 7 подборов), Конли (19 + 7 передач), Гобер (16 + 20 подборов + 6 блок-шотов), Александер-Уокер (14), Эдвардс (0) – старт; Браун (20), Милтон (17), Рид (10 + 9 подборов), Андерсон (7), Гарза (0), Мур (0).
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 138:136 OT (19:28, 37:34, 33:22, 29:34, 20:18)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (38 + 5 перехватов), Джейлен Уильямс (28), Холмгрен (21 + 7 подборов), Дорт (16), Гидди (9 + 9 подборов) – старт; Уоллес (10), Уиггинс (9), Джо (5), К. Уильямс (2), Бертанс (0), Джейлин Уильямс (0).
Голден Стэйт: Карри (34), Томпсон (22), Уиггинс (12 + 6 потерь), Др. Грин (12 + 13 передач), Луни (5) – старт; Куминга (24 + 12 подборов), Подземски (12), Шарич (11 + 12 подборов), Джозеф (2), Муди (2).
Сан-Антонио – Чикаго 112:121 (33:24, 30:28, 20:35, 29:34)
Сан-Антонио: Вембаньяма (21 + 20 подборов + 4 блок-шота), К. Джонсон (20), Васселл (11), Брэнэм (10), Сохан (4 + 5 потерь) – старт; Джонс (18 + 9 передач), Коллинз (12 + 9 подборов), Макдермотт (9), Осман (7), Шэмпени (0).
Чикаго: Уайт (24 + 6 передач), Вучевич (21 + 16 подборов), Дерозан (20 + 10 передач), Уильямс (20), Карузо (4) – старт; Крэйг (16 + 8 подборов), Драммонд (7 + 8 подборов), Досунму (4), Картер (3), Филлипс (2).
Денвер – Хьюстон 106:114 (22:27, 26:25, 26:40, 32:22)
Денвер: Йокич (23 + 16 подборов), Дж. Мюррэй (21), Портер (20 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (14), Гордон (3) – старт; Уотсон (13), Джексон (6 + 6 передач), Джордан (2), Дж. Холидэй (2), К. Браун (2), Стротер (0).
Хьюстон: Ванвлит (26), Грин (25), Шенгюн (17 + 10 подборов + 7 передач), Брукс (16), Смит (9 + 10 подборов) – старт; А. Холидэй (8), Тэйт (5), Грин (5), Исон (3 + 8 подборов).
Финикс – Сакраменто 106:114 (26:24, 33:26, 12:33, 35:31)
Финикс: Букер (28 + 7 подборов + 7 передач), Гордон (19), Нуркич (15 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (5), Окоги (0) – старт; Мету (10), Ватанабе (9), Гудвин (8 + 6 передач), Юбэнкс (8), С. Ли (4), Бол (0), Литтл (0).
Сакраменто: Фокс (34 + 7 передач), Сабонис (15 + 17 подборов), Мюррэй (13), Барнс (9 + 8 подборов), Хертер (1) – старт; Везенков (14), Монк (13 + 6 передач), Эллис (10), Лайлс (5), Макги (0), Митчелл (0), Эдвардс (0), Дуарте (0).
Юта – Клипперс 103:117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)
Юта: Коллинз (20 + 13 подборов), Джордж (15), Кесслер (8 + 12 подборов), Фонтеккьо (8), Кларксон (6) – старт; Хортон-Такер (15), Олиник (13), Секстон (13), Агбаджи (5), Хендрикс (0).
Клипперс: Ленард (41), Джордж (20 + 6 перехватов), Зубац (18 + 12 подборов), Харден (12 + 7 подборов + 8 передач), Мэнн (10) – старт; Пауэлл (10), Уэстбрук (5), Браун (1).
Портленд – Даллас 112:125 (22:37, 38:34, 30:26, 22:28)
Портленд: Саймонс (30 + 7 передач + 6 потерь), Шарп (24 + 9 подборов), Камара (14 + 9 подборов), Рит (10), Тайбулл (9 + 8 подборов) – старт; Уокер (10), Хендерсон (10), Мюррэй (5), Минайя (0).
Даллас: Дончич (32 + 10 передач + 5 потерь), Экзам (23 + 7 передач), Д. Джонс (14 + 8 подборов), Ирвинг (11), Лайвли (10 + 9 подборов) – старт; Хардуэй (20), Сет Карри (7), Пауэлл (4), М-ф Моррис (2), Лоусон (2), Проспер (0).
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