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Баскетбол

Морант заявил, что ударил подростка исключительно в целях самообороны

При этом он признал, что первым нанес удар, после чего к делу подключился его друг.
Сегодня, 10:18
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Звезда Мемфиса Джа Морант впервые дал показания в судебном процессе, в котором его обвиняют в избиении подростка, сообщает ESPN.

Баскетболист заявил в суде, что он действовал в целях самообороны во время инцидента, который произошел у него дома в июле 2022 года.

Морант сказал, что он "сначала замахнулся" на 17-летнего Джошуа Холлоуэя, "чтобы защитить себя" во время ссоры. В сентябре 2022 года Холлоуэй подал иск, в котором обвинил Моранта в нападении.

Ссора произошла в результате того, что подросток отдал одной рукой передачу Моранту, однако мяч попал звезде НБА в лицо. Джа заявил, что Холлоуэй специально целился ему в лицо.

"Вы указали, что этот баскетбольный мяч был оружием, да?", - спросила Моранта адвокат Холлоуэя Ребекка Адельман.

"Да", — ответил Джа. "Это смертельное оружие?", - она спросила. "Было больно", - сказал игрок.

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Морант заявил, что во время ссоры он спросил Холлоуэя: "Что ты делаешь?". Затем, по словам Моранта, Холлоуэй не ответил, а вместо этого подтянул шорты.

"То, откуда я родом, это действие считается боевой стойкой", — сказал Джа. По его словам, Холлоуэй сделал шаг к нему, после чего баскетболист сделал шаг вперед в ответ и нанес удар.

"Я ударил его первым — чтобы защитить себя", — заявил Морант.

После этого близкий друг игрока Мемфиса Давонте Пак, который также присутствовал в суде, тоже ударил Холлоуэя.

По информации источника, адвокаты Джа Моранта стремятся добиться прекращения дела, утверждая, что их клиент действовал в порядке самообороны.

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