iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Братья неудачники: Сан-Антонио и Детройт установили антирекорды по серии поражений

В начале сезона команды наверняка не рассчитывали на подобный исход.
Сегодня, 08:47
Сан-Антонио Сперс / Getty Images
Сан-Антонио Сперс / Getty Images

Минувшей ночью прошел целый ряд матчей регулярного сезона НБА.

В одном из них Сан-Антонио на выезде уступил Хьюстону (82:93), а в другом Детройт на своей площадке проиграл финалисту внутрисезонного турнира Индиане (123:131).

Как сообщает ESPN, данное поражение стало для Сперс семнадцатым подряд в нынешнем сезоне, что стало новым антирекордом франшизы - несколькими днями ранее они повторили свою антирекордную серию, теперь же результат был обновлен.

Еще хуже дела складываются у Пистонс, так как они проиграли 20 последних матчей, что является повторением антирекорда всей НБА, который был установлен Хьюстоном по ходу сезона-2020/21.

Стоит отметить, что в истории "поршней" есть еще одна интересная серия, которую они в ближайших матчах могут повторить и обновить. В конце сезона-1979/80 началась их 21-матчевая серия поражений, которая завершилась в сезоне-1980/81.

Напомним, что ранее в NCAA дебютировал сын звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса Бронни. Однако дебют успешным назвать не получится, так как его команда проиграла, а сам 19-летний игрок набрал малое количество очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Детройт Пистонс

Статьи по теме

Сан-Антонио повторил антирекордную серию поражений франшизы Сан-Антонио повторил антирекордную серию поражений франшизы
Детройт установил антирекорд франшизы в результате поражения от Лейкерс Детройт установил антирекорд франшизы в результате поражения от Лейкерс
Джерси Вембаньямы, в которой тот дебютировал в НБА, была продана за рекордную сумму Джерси Вембаньямы, в которой тот дебютировал в НБА, была продана за рекордную сумму
Йокич и тренер Денвера были удалены из матча против Детройта Йокич и тренер Денвера были удалены из матча против Детройта
Помочь журналистам

Видео

Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью
Два удаления, пенальти и победа Динамо в большинстве в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

НХЛ11:46
Игрок Торонто вписал себя в историю НХЛ, набрав тысячное очко в карьере
Европа11:29
ПСЖ намерен подписать игрока, которого МЮ выставил на трансфер
Формула 111:05
Хорнер - о финале Гран-при Абу-Даби-2021: Мерседес сам облажался с Хэмилтоном
Европа10:59
Роналду: Жалею, что не перешел в Ан-Наср раньше
Лига Чемпионов10:39
Хавбек Манчестер Юнайтед: В клубе нет токсичной атмосферы, как это было раньше
Европа10:33
С уэльского клуба могут снять более 100 очков
НБА10:18
Морант заявил, что ударил подростка исключительно в целях самообороны
Европа09:57
Миколенко - в команде недели в АПЛ
Европа09:35
Анчелотти прокомментировал победу Жироны над Барсой
Европа09:32
Матчи всех турецких лиг были перенесены из-за нападения президента Анкарагюджю на судью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK