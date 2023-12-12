Братья неудачники: Сан-Антонио и Детройт установили антирекорды по серии поражений

В начале сезона команды наверняка не рассчитывали на подобный исход.

Минувшей ночью прошел целый ряд матчей регулярного сезона НБА.

В одном из них Сан-Антонио на выезде уступил Хьюстону (82:93), а в другом Детройт на своей площадке проиграл финалисту внутрисезонного турнира Индиане (123:131).

Как сообщает ESPN, данное поражение стало для Сперс семнадцатым подряд в нынешнем сезоне, что стало новым антирекордом франшизы - несколькими днями ранее они повторили свою антирекордную серию, теперь же результат был обновлен.

Еще хуже дела складываются у Пистонс, так как они проиграли 20 последних матчей, что является повторением антирекорда всей НБА, который был установлен Хьюстоном по ходу сезона-2020/21.

Стоит отметить, что в истории "поршней" есть еще одна интересная серия, которую они в ближайших матчах могут повторить и обновить. В конце сезона-1979/80 началась их 21-матчевая серия поражений, которая завершилась в сезоне-1980/81.

The Detroit Pistons have lost 20 straight 😬 pic.twitter.com/kPXe6KP0Ia — SportsCenter (@SportsCenter) December 12, 2023

Напомним, что ранее в NCAA дебютировал сын звезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса Бронни. Однако дебют успешным назвать не получится, так как его команда проиграла, а сам 19-летний игрок набрал малое количество очков.

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