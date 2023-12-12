НБА: Милуоки в овертайме дожал Чикаго, Миннесота без Эдвардса проиграла Новому Орлеану

В ночь на вторник, 12 декабря, Национальная баскетбольная ассоциация вернулась сразу тринадцатью матчами регулярного сезона.

Так, Филадельфия легко разгромила на своем паркете Вашингтон, Лука Дончич в отсутствие Кайри Ирвинг привел Даллас к выездной победе над Мемфисом, а Сакраменто все еще без Алексея Леня обыграл Бруклин.

Шарлотт – Майами 114:116 (24:29, 26:30, 27:30, 37:27)

Шарлотт: Розир (34 + 13 передач), Бриджес (18), Хэйворд (17 + 7 передач), Миллер (16), Ричардс (6) – старт; Вашингтон (15 + 8 подборов), Смит (5), Макгауэнс (3), Тор (0).

Майами: Д. Робинсон (24 + 7 подборов), Батлер (23 + 8 передач), Калеб Мартин (20 + 9 подборов), О. Робинсон (7), Лаури (3) – старт; Лав (19), Хакес (18), Ричардсон (2), Брайант (0).

Филадельфия – Вашингтон 146:101 (43:27, 32:19, 37:21, 34:34)

Филадельфия: Эмбиид (34 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Мэкси (24 + 6 передач), Харрис (10 + 6 передач), Мелтон (5 + 5 перехватов), Батюм (4) – старт; М-с Моррис (12), Беверли (12), Хауз (10), Ковингтон (8), Убре (7), Спрингер (6), Бамба (6), Рид (4), Мартин (2), Коркмаз (2).

Вашингтон: Кузма (21 + 9 подборов), Пул (11), Джонс (9), Авдия (9), Мускала (0) – старт; Кулибали (13 + 8 подборов), Батлер (12), Болдуин (10), Кисперт (9), Гилл (3), Галлинари (2), Бернард (2), Оморуйи (0).

Орландо – Кливленд 104:94 (22:29, 29:25, 30:15, 23:25)

Орландо: Банкеро (20 + 10 подборов + 8 потерь), Ф. Вагнер (19 + 8 подборов), Битадзе (15 + 7 подборов + 4 блок-шота), Саггс (12), Блэк (0) – старт; Инглс (12), Энтони (8), М. Вагнер (8), Айзек (7), Г. Харрис (3).

Кливленд: Гарлэнд (36), Митчелл (22), Уэйд (9), Струс (6), Аллен (4 + 7 подборов) – старт; Томпсон (10 + 13 подборов), Меррилл (6), Окоро (1), Ньянг (0).

Детройт – Индиана 123:131 (36:33, 25:33, 32:32, 30:33)

Детройт: Каннингем (23 + 7 передач), Томпсон (20), Богданович (17), Стюарт (13 + 7 подборов), Хэйс (6 + 7 передач) – старт; Айви (18), Беркс (14), Ливерс (8), Уайзмен (4), Нокс (0).

Индиана: Тернер (23 + 8 подборов), Хилд (16), Халибертон (14 + 16 передач + 7 потерь), Б. Браун (11 + 9 подборов), Топпин (6) – старт; Матурин (30 + 7 подборов + 8 передач), Несмит (13), Джексон (10), Макконнелл (8).

Атланта – Денвер 122:129 (36:28, 26:37, 24:38, 36:26)

Атланта: Деджонте Мюррэй (21), Янг (19 + 9 передач + 5 потерь), Бей (16), Капела (14 + 8 подборов), Мэтьюз (3) – старт; Богданович (40), Оконгву (7), Мэттьюз (2), Гриффин (0).

Денвер: Джамал Мюррэй (29 + 9 подборов + 6 потерь), Йокич (25 + 8 подборов + 9 передач), Гордон (18 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Портер (3 + 7 подборов) – старт; Стротер (22 + 5 перехватов), Джексон (12 + 6 передач), К. Браун (6), Ннаджи (3), Уотсон (3).

Нью-Йорк – Торонто 136:130 (35:35, 31:25, 32:37, 38:33)

Нью-Йорк: Рэндл (34 + 8 подборов), Барретт (27), Брансон (21 + 9 передач + 7 потерь), Дивинченцо (3), Симс (2 + 7 подборов) – старт; Граймс (19), Харт (16 + 7 подборов + 8 передач), Хартенштайн (11 + 8 подборов), Макбрайд (3).

Торонто: Ануноби (29), Шредер (20 + 10 передач), Сиакам (20), Барнс (20), Пелтль (11 + 8 подборов) – старт; Флинн (10), Ачиува (9), Буше (5), Трент (4), Дик (2).

Мемфис – Даллас 113:120 (24:29, 27:38, 28:29, 34:24)

Мемфис: Джарен Джексон (41), Бэйн (28 + 8 передач + 5 потерь), Родди (8), Роуз (7), Альдама (6) – старт; В. Уильямс (10 + 9 подборов), Кончар (6), З. Уильямс (5), Бийомбо (2), Науэлл (0), Тиллман (0).

Даллас: Дончич (35 + 8 подборов + 6 передач), Экзам (16 + 6 передач), Лайвли (16 + 16 подборов), Сет Карри (6), Д. Джонс (5) – старт; Харди (19), Проспер (11), М-ф Моррис (6), Лоусон (4), Пауэлл (2).

Оклахома-Сити – Юта 134:120 (34:20, 32:32, 45:23, 23:45)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 7 передач), Холмгрен (16 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (15), Гидди (12 + 10 подборов + 8 передач), Уоллес (10) – старт; Дженг (18), Джо (9), Джейлин Уильямс (7), Мэнн (4), Уиггинс (3), Бертанс (3), Уотерс (3), Мицич (2), К. Уильямс (2), Покушевски (0).

Юта: Джордж (30 + 7 передач), Фонтеккьо (19 + 4 блок-шота), Кларксон (8), Олиник (2), Агбаджи (2) – старт; Секстон (20), Шаманич (14 + 7 подборов), Хортон-Такер (11), Хендрикс (8), Данн (4 + 7 передач), Юртсевен (2).

Новый Орлеан – Миннесота 121:107 (29:29, 30:23, 31:34, 31:21)

Новый Орлеан: Уильямсон (36), Макколлум (23), Ингрэм (20), Валанчюнас (14 + 13 подборов), Джонс (7 + 10 подборов) – старт; Мерфи (10), Дэниэлс (6), Маршалл (5), Хоукинс (0), Альварадо (0).

Миннесота: Конли (17 + 7 передач), Таунс (17 + 12 подборов), Гобер (8 + 8 подборов), Александер-Уокер (7), Браун (5) – старт; Рид (17), Макдэниэлс (12), Милтон (12), Андерсон (6), Маклафлин (3), Майнотт (3), Никс (0), Мур (0).

Милуоки – Чикаго 133:129 OT (37:32, 37:33, 17:24, 27:29, 15:11)

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 12 подборов + 6 передач), Бизли (19), Б. Лопес (19), Лиллард (14 + 9 передач), Миддлтон (13 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Портис (17 + 7 подборов), Грин (12), Пэйн (5), Боучэмп (2).

Чикаго: ДеРозан (41 + 11 передач), Уайт (33), Уильямс (15 + 7 подборов), Вучевич (14 + 10 подборов), Досунму (0) – старт; Драммонд (9 + 16 подборов), Картер (7), Крэйг (7), Терри (3), Филлипс (0).

Хьюстон – Сан-Антонио 93:82 (19:21, 32:26, 18:15, 24:20)

Хьюстон: ВанВлит (16), Шенгюн (15 + 9 подборов + 6 потерь), Смит (9 + 12 подборов), Грин (7), Брукс (2) – старт; Исон (18 + 14 подборов), Грин (12), А. Холидэй (7), Тэйт (5), Томпсон (2).

Сан-Антонио: Вембаньяма (15 + 18 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Васселл (14), Брэнэм (13 + 7 передач), К. Джонсон (12 + 7 подборов), Сохан (7) – старт; Осман (10), Макдермотт (6), Джонс (3), Коллинз (2), Шэмпени (0), Мамукелашвили (0).

Сакраменто – Бруклин 131:118 (26:18, 28:30, 44:37, 33:33)

Сакраменто: Фокс (29 + 8 передач), Мюррэй (24), Сабонис (15 + 16 подборов + 9 передач), Барнс (14), Хертер (6) – старт; Монк (21 + 7 передач), Лайлс (17), Эллис (3), Везенков (2), Макги (0), Слоусон (0), Митчелл (0), Эдвардс (0), Джонс (0), Дуарте (0).

Бруклин: Бриджес (22 + 5 потерь), Динуидди (18 + 7 передач), Томас (18), К. Джонсон (15), Клэкстон (8 + 10 подборов) – старт; Финни-Смит (15), Уотфорд (8), О'Нил (5), Шарп (2).

Клипперс – Портленд 132:127 (43:32, 23:33, 39:34, 27:28)

Клипперс: Леонард (34), Харден (20 + 7 подборов + 7 передач), Джордж (20 + 8 подборов + 8 передач), Зубац (18), Мэнн (9) – старт; Пауэлл (16), Уэстбрук (12 + 6 передач), Тайс (3), Браун (0).

Портленд: Саймонс (38), Шарп (27 + 6 передач), Тайбулл (11), Рит (10), Камара (7) – старт; Хендерсон (19 + 6 передач), Уокер (9 + 8 подборов), Браун (6 + 12 подборов).

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