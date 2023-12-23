Бруклин понятия не имеет, когда Симмонс сможет вернуться на паркет

Свингмен Бруклина Бен Симмонс заявил, что врачи команды не дали ему графика возвращения из-за защемления нерва в левой нижней части спины, сообщает ESPN.

Симмонс пропустил 21 игру подряд с тех пор, как 6 ноября получил травму в матче с Милуоки. Он доиграл ту встречу с травмой, которая изначально считалась травмой бедра.

Но через несколько дней МРТ выявила защемление нерва, ту же проблему, из-за которой он досрочно завершил сезон-2022/23.

"Наверное, это один из самых разочаровывающих моментов в моей карьере, потому что я хочу помочь своей команде побеждать. Это одна из тех вещей, которые являются частью спорта. Не каждая игра гарантирована. Травмы случаются. К сожалению, это произошло со мной", - сказал Симмонс.

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Восстановление игрока затянулось. Его прогресс будет переоценен через две недели. Таким образом, 27-летний баскетболист не выйдет на паркет, как минимум, до начала января.

Из-за травмы Бен Симмонс сыграл всего шесть игр в этом сезоне, набирая в среднем 6,5 очка, 10,8 подбора, 6,7 передачи за 31,8 минуты на площадке

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