НБА: Нью-Йорк без украинца сенсационно обыграл Милуоки

Вечером, 25 декабря, состоялся матч Национальной баскетбольной ассоциации.

В рамках соревновательного дня Нью-Йорк переиграл Милуоки. В составе хозяев не играл украинец Дмитрий Скапинцев, который дебютировал в прошлом матче.

Нью-Йорк – Милуоки 129:122 (36:27, 26:24, 36:36, 31:35)

Нью-Йорк: Брансон (38 + 6 передач), Рэндл (24 + 9 подборов), Барретт (21), Хартенштайн (11 + 8 подборов), Дивинченцо (3) – старт; Куикли (20), Харт (10 + 9 подборов), Граймс (2), Гибсон (0).

Милуоки: Лиллард (32 + 8 передач), Я. Адетокумбо (32 + 13 подборов + 6 передач), Миддлтон (24 + 6 передач), Б. Лопес (14), Бизли (0) – старт; Портис (12 + 9 подборов), Пэйн (3), Коннотон (3 + 7 подборов), Джексон (2), Боучэмп (0).

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