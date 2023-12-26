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Баскетбол

НБА: Бостон на выезде одолел Лейкерс, 50 очков Дончича позволили Далласу победить Финикс

Представляем вашему вниманию результаты и видеообзоры прошедших баскетбольных поединков.
Сегодня, 08:24
Джейлен Браун и Энтони Дэвис / Getty Images
Джейлен Браун и Энтони Дэвис / Getty Images

Минувшей ночью прошло еще три Рождественских матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Бостон приехал в Лос-Анджелес, где победил своего главного врага в лице Лейкерс, Майами без Джимми Батлера обыграл Филадельфию без Джоэла Эмбиида, а исторический матч Луки Дончича завершился победой Далласа над Финиксом.

Лейкерс – Бостон 115:126 (23:32, 34:26, 33:41, 25:27)

Лейкерс: Дэвис (40 + 13 подборов), Принс (17), Джеймс (16 + 9 подборов + 8 передач), Вандербилт (6), Реддиш (5) – старт; Хачимура (12), Ривз (11), Расселл (8 + 6 передач), Хэйс (0).

Бостон: Порзингис (28 + 11 подборов), Тейтум (25 + 8 подборов + 7 передач), Браун (19), Уайт (18 + 11 передач), Холидэй (18 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Притчард (10), Хорфорд (6), Хаузер (2), Кета (0).

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Майами – Филадельфия 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)

Майами: Хакес (31 + 10 подборов), Адебайо (26 + 15 подборов), Хирро (22), Лаури (12), Калеб Мартин (1) – старт; Д. Робинсон (16), Лав (8 + 10 подборов), Кэйн (3), Хэмптон (0).

Филадельфия: Харрис (27 + 7 подборов + 6 передач), Убре (25 + 7 подборов), Мелтон (15 + 7 подборов), Макси (12), Рид (4) – старт; Бамба (18), Беверли (9), Мартин (2), Хауз (1), Спрингер (0), М-с Моррис (0).

Финикс – Даллас 114:128 (24:36, 30:28, 38:27, 22:37)

Финикс: Аллен (32), Букер (20 + 10 передач), Дюрант (16 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Гордон (14), Юбэнкс (2 + 7 подборов) – старт; Мету (23 + 19 подборов), Азубуйке (4), Гудвин (2), Окоги (1), Литтл (0)

Даллас: Дончич (50 + 14 передач + 5 потерь), Д. Джонс (23), Лайвли (20 + 9 подборов), Хардуэй (18 + 8 подборов), Экзам (7) – старт; Пауэлл (4), Г. Уильямс (3), Харди (3), Проспер (0), Сет Карри (0), Лоусон (0).

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