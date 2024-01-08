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Баскетбол

Бостон полностью гарантировал контракт Михайлюка

"Кельты" выплатят украинцу всю зарплату вне зависимости от обстоятельств.
Сегодня, 14:14
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Бостон Селтикс полностью гарантировал контракт четырех баскетболистов, в число которых вошел Святослав Михайлюк.

Это означает, что клуб обязуется выплатить Михайлюку 2 млн долларов за этот сезон, которые положены атакующему защитнику по подписаному договору вне зависимости от обстоятельств.

До 10 января этого года у Селтикс была опция отчислить Святослава, однако, они решили не пользоваться ею.

В текущем сезоне украинец провел  за Бостон 15 игр, в среднем набирая по 1,7 очка и делая по 0,9 подбора за 7 минут и 38 секунд на площадке.

Напомним, на нашем сайте доступны результаты матчей прошедшего игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бостон Святослав Михайлюк

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