НБА: Бостон без Михайлюка переиграл Вашингтон, Новый Орлеан уступил Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на суботту, 10 февраля, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень провел свой лучший матч в сезоне, приняв участие в разгроме Денвера.

Результаты матчей НБА за 9 февраля

Филадельфия – Атланта 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)

Филадельфия: Убре (28 + 12 подборов), Харрис (21 + 7 передач), Пэйн (20 + 6 передач), Хилд (20 + 6 передач), Рид (12 + 13 подборов) – старт; Смит (8), Мартин (5), Каунсил (4), Бамба (3).

Атланта: Янг (37 + 12 передач + 7 потерь), Оконгву (21 + 8 подборов), Бей (18 + 11 подборов), Богданович (13), Джонсон (11 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Хантер (11), Фернанду (8), Мэтьюз (8), Форрест (0).

Бостон – Вашингтон 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)

Бостон: Тейтум (35 + 10 подборов + 8 передач), Порзингис (34 + 11 подборов), Холидэй (20 + 7 подборов), Браун (18 + 7 подборов), Уайт (4 + 6 передач) – старт; Притчард (11), Хорфорд (6), Хаузер (5), Корнет (0).

Вашингтон: Авдия (24 + 11 подборов), Кулибали (21 + 8 подборов), Пул (19), Джонс (17 + 9 передач), Кузма (17) – старт; Кисперт (24), Оморуйи (4), Шэмет (3), Райт (0).

Торонто – Хьюстон 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)

Торонто: Куикли (25), Барретт (21 + 7 передач), Пелтль (16 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Барнс (13 + 10 подборов + 8 передач), Трент (8) – старт; Б. Браун (11), Портер (7), Дик (6), Нвора (0).

Хьюстон: Брукс (20), Смит (12 + 11 подборов), Томпсон (8 + 9 подборов + 6 потерь), Грин (7), Шенгюн (7 + 7 подборов) – старт; Уитмор (17), А. Холидэй (12), Грин (11), Буллок (6), Тэйт (4).

Милуоки – Шарлотт 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)

Милуоки: Лиллард (26 + 8 передач), Бизли (21), Я. Адетокумбо (15 + 15 подборов), Б. Лопес (11 + 7 подборов), Краудер (5) – старт; Портис (18 + 7 подборов), Беверли (6), Коннотон (5), Боучэмп (4), Т. Адетокумбо (4), Грин (3), Джексон (2), Вашингтон (0).

Шарлотт: Миллер (16), Ричардс (16 + 11 подборов), Бриджес (11), Коди Мартин (5), Блэк (4) – старт; Макгауэнс (15), Смит (13), Менса (4), Бэйли (0), Тор (0).

Сакраменто – Денвер 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

Сакраменто: Мюррэй (17), Сабонис (17 + 17 подборов + 10 передач), Фокс (15 + 10 передач + 5 перехватов), Хертер (12), Барнс (9) – старт; Монк (23), Лайлс (15 + 7 подборов), Лень (11), Везенков (6), Эдвардс (6), Митчелл (2), Джонс (2), Макги (0), Эллис (0).

Денвер: Йокич (23 + 8 подборов + 7 передач), Гордон (14), Дж. Мюррэй (12 + 6 потерь), Дж. Холидэй (10), Уотсон (4) – старт; К. Браун (13), Джексон (8), Стротер (7), Ннаджи (7), Хафф (3), Гиллеспи (3), Джордан (2).

Лейкерс – Новый Орлеан 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)

Лейкерс: Расселл (30), Ривз (27), Джеймс (21 + 14 передач), Хатимура (21), Дэвис (20 + 6 передач) – старт; Вуд (9), Хэйс (6 + 8 подборов), Принс (3), Мэйс (2), Худ-Шифино (0), Уиндлер (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (30 + 9 подборов), Ингрэм (22 + 7 подборов + 7 передач), Макколлум (19), Джонс (13), Валанчюнас (10 + 10 подборов) – старт; Дэниэлс (7), Альварадо (7), Хоукинс (5), Мерфи (5), Нэнс (4 + 6 передач), Робинсон-Эрл (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!