Лень провел лучший матч в сезоне, набрав 11 очков в матче с Денвером

В рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной лиги Сакраменто на своей площадке обыграл Денвер.

В составе хозяева отлично отыграл украинский баскетболист Алексей Лень.

Читай также: Инсайд Беверли и горькая судьба Динуидди: ТОП-10 событий дедлайна обменов НБА

Наш спортсмен начал игру в запасе, но после выхода на площадку показал свою лучшую игру в сезоне.

На счету Леня 11 очков, 2 подбора, один перехват, а также три фола и одна потеря. Всего на площадке он провел 14 матчей и 54 секунды.

Сакраменто – Денвер 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

Сакраменто: Мюррэй (17), Сабонис (17 + 17 подборов + 10 передач), Фокс (15 + 10 передач + 5 перехватов), Хертер (12), Барнс (9) – старт; Монк (23), Лайлс (15 + 7 подборов), Лень (11), Везенков (6), Эдвардс (6), Митчелл (2), Джонс (2), Макги (0), Эллис (0).

Денвер: Йокич (23 + 8 подборов + 7 передач), Гордон (14), Дж. Мюррэй (12 + 6 потерь), Дж. Холидэй (10), Уотсон (4) – старт; К. Браун (13), Джексон (8), Стротер (7), Ннаджи (7), Хафф (3), Гиллеспи (3), Джордан (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!