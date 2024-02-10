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Баскетбол

Лень провел лучший матч в сезоне, набрав 11 очков в матче с Денвером

Украинский баскетболист устроил феерию в поедике чемпионата.
Сегодня, 07:54
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

В рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной лиги Сакраменто на своей площадке обыграл Денвер.

В составе хозяева отлично отыграл украинский баскетболист Алексей Лень.

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Наш спортсмен начал игру в запасе, но после выхода на площадку показал свою лучшую игру в сезоне.

На счету Леня 11 очков, 2 подбора, один перехват, а также три фола и одна потеря. Всего на площадке он провел 14 матчей и 54 секунды.

Сакраменто – Денвер 135:106 (32:35, 35:22, 39:29, 29:20)

Сакраменто: Мюррэй (17), Сабонис (17 + 17 подборов + 10 передач), Фокс (15 + 10 передач + 5 перехватов), Хертер (12), Барнс (9) – старт; Монк (23), Лайлс (15 + 7 подборов), Лень (11), Везенков (6), Эдвардс (6), Митчелл (2), Джонс (2), Макги (0), Эллис (0).

Денвер: Йокич (23 + 8 подборов + 7 передач), Гордон (14), Дж. Мюррэй (12 + 6 потерь), Дж. Холидэй (10), Уотсон (4) – старт; К. Браун (13), Джексон (8), Стротер (7), Ннаджи (7), Хафф (3), Гиллеспи (3), Джордан (2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Лень

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