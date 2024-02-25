НБА: Бостон без Михайлюка победил Нью-Йорк, Орландо не без проблем обыграло Детройт

В рамках регулярного сезона национальной баскетбольной ассоциации в ночь с 24 на 25 февраля состоялось 3 матча.

Среди них стоит отметить победу Бостон Селтикс Святослава Михайлюка, в которой сам украинец, к сожалению, участия не принял.

Детройт - Орландо 109:112

Детройт: Каннингем (26 + 7 подборов), Фонтеккьо (17), Дюрен (16 + 11 подборов + 4 блок-шота), Айви (8 + 7 передач), Томпсон (8), Фурнье (13), Флинн (8), Уайзмен (5), Граймс (5), Браун (3).

Орландо: Банкеро (15), Саггс (14), Ф. Вагнер (14 + 5 потерь), Г. Харрис (12), Картер (11 + 10 подборов), М. Вагнер (14 + 7 подборов), Энтони (13 + 7 передач), Айзек (12), Блэк (5), Битадзе (2), Инглс (0).

Нью-Йорк - Бостон 102:116

Нью-Йорк: Брансон (34 + 9 передач), Гарт (16 + 8 подборов + 6 передач), Дивинченцо (12), Ачиува (8 + 9 подборов), Гартенштайн (6 + 7 подборов), Макбрайд (11), Богданович (8), Беркс (7), Джеффрис (0), Топпин (0), Симс (0).

Бостон: Браун (30 + 8 подборов), Порзингис (22), Тейтум (19 + 6 передач), Уайт (13 + 6 передач), Холидей (12 + 6 передач), Хорфорд (10 + 7 подборов), Гаузер (6), Корнет (2), Притчард (2), Спрингер (0).

Миннесота - Бруклин 101:86

Миннесота: Эдвардс (29 + 8 подборов), Таунс (28 + 9 подборов), Конли (14), Андерсон (12 + 9 подборов), Макдэниелс (7), Рид (6 + 9 подборов), Моррис (5), Джексон (0), Маклафлин (0), Майнотт (0), Гарза (0), Александер-Уокер (0).

Бруклин: Томас (18), Бриджес (15 + 8 передач), Клекстон (12 + 7 подборов), Финни-Смит (11 + 9 подборов), Симмонс (4 + 8 подборов), К. Джонсон (10 + 7 подборов). Джонсон (10 + 7 подборов), Шредер (9), Шарп (4 + 7 подборов), Уокер (3), Смит (0), Уилсон (0).

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