НБА: Клипперс позорно проиграли Лейкерс, Дончич сделал себе подарок на день рождения

Завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь с 28 на 29 февраля прошла порция интересных поединков в НБА. Главным поединком стало противостояние лос-анджелесских клубов, завершившееся феноменальным камбеком Лейкерс в последней четверти.

Стоит отметить очередной топ-перформанс лидера Далласа Луки Дончича, который в свой 25-й день рождения оформил трипл-дабл в победном матче против Торонто.

Индиана – Новый Орлеан 123:114 (40:24, 24:29, 32:33, 27:28)

Индиана: Сиакам (24 + 11 подборов), Халибертон (17 + 13 передач), Матурин (16), Тернер (14 + 10 подборов), Нембард (8) – старт; Топпин (16), Шеппард (11), Смит (9 + 7 подборов), Макконнелл (8 + 9 передач).

Новый Орлеан: Ингрэм (30), Макколлум (23), Уильямсон (23), Джонс (14), Валанчюнас (0) – старт; Мерфи (11 + 7 передач), Хоукинс (7), Нэнс (6), Маршалл (0 + 8 подборов).

Торонто – Даллас 125:136 (34:36, 33:30, 25:40, 33:30)

Торонто: Куикли (28 + 9 передач), Барретт (26 + 6 передач), Барнс (19 + 11 подборов + 7 передач), Пелтль (16 + 7 подборов + 6 передач), Трент (11) – старт; Олиник (13), Дик (7), Б. Браун (5 + 8 подборов), Агбаджи (0).

Даллас: Дончич (30 + 11 подборов + 16 передач + 5 потерь), Ирвинг (29), Вашингтон (23), Лайвли (9 + 5 блок-шотов), Грин (5 + 7 подборов) – старт; Хардуэй (16), Гэффорд (13 + 7 подборов), Д. Джонс (5), Экзам (4), Лоусон (2), Проспер (0).

Миннесота – Мемфис 110:101 (24:26, 26:27, 38:32, 22:16)

Миннесота: Эдвардс (34), Таунс (13 + 11 подборов), Макдэниэлс (12), Гобер (8 + 8 подборов), Конли (4 + 7 передач) – старт; Рид (19), Александер-Уокер (12 + 4 блок-шота), Моррис (5), Маклафлин (3).

Мемфис: Джарен Джексон (33 + 13 подборов), З. Уильямс (16 + 8 подборов), Альдама (11), В. Уильямс (11 + 6 передач), Гудвин (5 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Джексон (14), Ларэвиа (5), Стивенс (4), Роуз (2), Ватанабе (0).

Чикаго – Кливленд 132:123 OT (23:32, 29:21, 26:28, 25:22, 12:12, 17:8)

Чикаго: Дерозан (35 + 10 подборов), Вучевич (24 + 13 подборов), Досунму (21), Драммонд (17 + 26 подборов), Уайт (14 + 8 подборов + 12 передач) – старт; Битим (10), Филлипс (7), Картер (4), Терри (0), Тэйлор (0).

Кливленд: Э. Мобли (25 + 13 подборов + 4 блок-шота), Гарлэнд (23), Митчелл (19 + 5 потерь), Струс (11 + 6 передач), Аллен (11) – старт; Леверт (14 + 7 подборов + 15 передач), Окоро (13), Уэйд (5), Ньянг (2).

Денвер – Сакраменто 117:96 (28:35, 37:20, 35:17, 17:24)

Денвер: Дж. Мюррэй (32 + 6 передач + 5 потерь), Гордон (17 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Портер (14), Йокич (14 + 14 подборов + 11 передач) – старт; Уотсон (6), К. Браун (5), Джексон (5), Хафф (3), Тайсон (3), Дж. Холидэй (2), Пикетт (0), Стротер (0), Ннаджи (0).

Сакраменто: Мюррэй (21), Сабонис (13 + 10 подборов + 7 передач), Барнс (7), Митчелл (5), Хертер (4) – старт; Дуарте (18), Монк (14), Лайлс (8), Лень (4), Эдвардс (1), Джонс (1), Эллис (0).

Клипперс – Лейкерс 112:116 (30:29, 36:23, 30:25, 16:39)

Клипперс: Ленард (26 + 7 подборов + 6 передач), Харден (23 + 9 передач), Мэнн (16), Тайс (9), Коффи (8) – старт; Пауэлл (14), Пламли (8), Уэстбрук (8), Такер (0).

Лейкерс: Джеймс (34 + 8 передач), Дэвис (20 + 12 подборов), Расселл (18 + 6 передач), Хатимура (17), Ривз (13 + 8 подборов) – старт; Динуидди (7 + 6 передач), Реддиш (5), Принс (2), Хэйс (0), Кристи (0).

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