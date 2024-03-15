НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Финикс и первым обеспечил себе место в плей-офф

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 15 марта, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 14 марта

Бостон – Финикс 127:112 (35:32, 30:28, 37:25, 25:27)

Бостон: Браун (37), Тейтум (26), Хорфорд (24), Уайт (13 + 8 подборов), Холидэй (9 + 10 передач) – старт; Хаузер (8), Тиллман (5), Притчард (3), Корнет (2), Бриссетт (0).

Финикс: Букер (23 + 7 передач), Бил (22 + 7 передач), Дюрант (20), Аллен (20), Нуркич (8 + 20 подборов + 6 передач) – старт; Бол (10), Родди (4), Уэйнрайт (3), Янг (2), Юбэнкс (0), Литтл (0), О'Нил (0).

Чикаго – Клипперс 111:126 (26:37, 27:27, 27:28, 31:34)

Чикаго: Дерозан (21 + 5 потерь), Вучевич (19), Карузо (17 + 6 передач), Крэйг (12), Досунму (7) – старт; Драммонд (15 + 7 подборов), Картер (12), Терри (4), Битим (2), Дрелл (2), Тэйлор (0), Фанк (0).

Клипперс: Джордж (28 + 7 передач), Ленард (27), Хайлэнд (17 + 11 передач), Мэнн (12), Зубац (6 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (18), Коффи (9), Бостон (5), Тайс (4), Мун (0), Пламли (0).

Милуоки – Филадельфия 114:105 (24:29, 29:32, 27:22, 34:22)

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 11 подборов + 7 передач + 7 потерь), Б. Лопес (19 + 7 подборов), Лиллард (17 + 9 передач), Краудер (9), Беверли (6) – старт; Грин (14), Коннотон (9), Портис (8), Галлинари (0).

Филадельфия: Макси (30), Харрис (15), Лаури (12), Убре (9), Бамба (5) – старт; Пэйн (13), Хилд (9), Батюм (5), Мартин (4), Рид (3 + 7 подборов).

Хьюстон – Вашингтон 135:119 (33:31, 42:25, 35:39, 25:24)

Хьюстон: Грин (37 + 8 подборов), Ванвлит (27 + 9 передач + 5 потерь), Томпсон (20 + 10 подборов), Смит (16), Брукс (13) – старт; Лэндейл (13), Буллок (3), Тэйт (2), Грин (2), Уильямс (2), А. Холидэй (0).

Вашингтон: Авдия (24 + 9 подборов), Кузма (23 + 5 потерь), Джонс (13 + 8 передач), Кисперт (11), Кулибали (10) – старт; Пул (25), Бернард (7), Оморуйи (4), Дэвис (2), Батлер (0), Шэмпени (0), Болдуин (0 + 7 подборов), Гилл (0).

Портленд – Нью-Йорк 93:105 (25:26, 16:29, 27:30, 25:20)

Портленд: Эйтон (31 + 14 подборов), Бэнтон (16 + 5 потерь), Хендерсон (12 + 7 подборов + 6 передач), Мюррэй (10), Камара (7) – старт; Хэгенс (8), Тайбулл (5), Минайя (4), Рит (0).

Нью-Йорк: Брансон (45 + 5 потерь), Дивинченцо (12), Ануноби (12 + 9 подборов), Хартенштайн (9 + 9 подборов), Харт (7 + 15 подборов) – старт; Макбрайд (6), Беркс (5), Богданович (5), Ачиува (4 + 7 подборов).

Оклахома-Сити – Даллас 126:119 (33:27, 32:36, 30:24, 31:32)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (27), Гидди (18), Дорт (12), Холмгрен (11 + 8 подборов) – старт; Джо (8), Хэйворд (6), К. Уильямс (5), Джейлин Уильямс (3), Уоллес (3), Уиггинс (2), Уотерс (0), Мускала (0).

Даллас: Ирвинг (36 + 12 передач), Гэффорд (19 + 15 подборов), Д. Джонс (10), Экзам (7), Вашингтон (6) – старт; Хардуэй (23 + 9 подборов), Харди (9), Лайвли (4), Клебер (3), Грин (2).

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