НБА: Сакраменто с Ленем позорно проиграл Далласу, Милуоки сенсационно упустил победу над Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 27 марта, состоялись четыре матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Далласа (96:132). На счету украинца пять очков, три подбора и один пас за более, чем 11 минут на паркете.

Результаты матчей НБА за 26 марта

Майами – Голден Стэйт 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)

Майами: Адебайо (24 + 9 подборов), Розир (15), Хакес (12), Йович (11), Миллс (2) – старт; Хайсмит (15), Калеб Мартин (10 + 6 передач), Уильямс (3), Райт (0), Кэйн (0), Суайдер (0), О. Робинсон (0), Брайант (0).

Голден Стэйт: Томпсон (28), Куминга (18 + 7 подборов), Карри (17 + 6 передач), Уиггинс (17 + 7 подборов), Др. Грин (4 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Муди (9), Луни (7), Подземски (6), Сантос (5), Робинсон (3), Пэйтон II (2), Пол (0 + 7 передач), Киньонес (0).

Милуоки – Лейкерс 124:128 OT (32:16, 26:26, 30:32, 13:27, 16:16, 7:11)

Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 21 подбор + 11 передач + 7 потерь), Лиллард (27 + 8 передач), Бизли (21), Миддлтон (12 + 7 передач), Б. Лопес (9) – старт; Портис (18 + 13 подборов), Краудер (5), Коннотон (3 + 9 передач), Грин (0).

Лейкерс: Дэвис (34 + 23 подбора + 4 блок-шота), Расселл (29 + 7 подборов + 12 передач), Ривз (29 + 14 подборов + 10 передач), Хатимура (16 + 14 подборов), Динуидди (7) – старт; Принс (9), Хэйс (2), Кристи (2), Реддиш (0).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)

Новый Орлеан: Уильямсон (29 + 10 передач + 5 потерь), Макколлум (23), Джонс (16), Мерфи (16), Валанчюнас (6) – старт; Альварадо (8), Маршалл (7), Нэнс (4), Хоукинс (3), Робинсон-Эрл (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (26), Гидди (25 + 9 подборов), Гилджес-Александер (24 + 8 передач), Холмгрен (16 + 9 подборов), Дорт (6) – старт; Уоллес (7), Джо (6), К. Уильямс (6), Джейлин Уильямс (3 + 7 подборов), Хэйворд (0).

Сакраменто – Даллас 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)

Сакраменто: Фокс (18), Мюррэй (17), Сабонис (12 + 11 подборов + 9 передач), Эллис (10), Барнс (7) – старт; Монк (10), Митчелл (6), Джонс (6), Лень (5), Дуарте (3), Джонс (2), Макги (0), Слоусон (0), Эдвардс (0).

Даллас: Дончич (28 + 11 подборов + 6 передач), Ирвинг (24 + 8 передач), Вашингтон (14 + 13 подборов), Гэффорд (10), Д. Джонс (8) – старт; Хардуэй (22 + 6 передач), Харди (7), Экзам (6), Лоусон (6), Лайвли (4 + 7 подборов), М-ф Моррис (3), Пауэлл (0), Клебер (0).

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