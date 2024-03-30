НБА: Сакраменто с Ленем проиграл Далласу, Индиана переиграла Лейкерс, победа Голден Стэйт

В ночь на субботу, 30 марта, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Далласа (103:107). На счету украинца три подбора и три паса за более, чем 11 минут на паркете.

Результаты матчей НБА за 29 марта

Вашингтон – Детройт 87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16)

Вашингтон: Кисперт (23), Авдия (18 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Бэгли (15 + 11 подборов), Кузма (12 + 8 подборов + 5 потерь), Пул (7 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Батлер (6), Гилл (6), Вукчевич (0), Дэвис (0), Бернард (0), Болдуин (0).

Детройт: Каннингем (33 + 8 подборов + 7 передач), Дюрен (20 + 17 подборов), Айви (13 + 7 подборов), Эвбуомван (8), Браун (4) – старт; Фурнье (10), Мету (5), Флинн (3), Уайзмен (0).

Индиана – Лейкерс 109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18)

Индиана: Сиакам (22 + 11 подборов + 6 передач), Халибертон (21 + 8 подборов + 8 передач), Несмит (12), Нембард (10), Тернер (10) – старт; Макконнелл (16), Шеппард (7), Топпин (7), Смит (4 + 7 подборов), Джексон (0), Макдермотт (0), Уокер (0).

Лейкерс: Дэвис (24 + 15 подборов), Ривз (16 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джеймс (16 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (14), Расселл (6) – старт; Динуидди (5), Принс (5), Хэйс (2), Кристи (2), Каслтон (0), Реддиш (0), Льюис (0).

Шарлотт – Голден Стэйт 97:115 (17:26, 28:24, 26:39, 26:26)

Шарлотт: Бриджес (22 + 9 подборов), Ричардс (12 + 8 подборов), Миллер (12), Мицич (10 + 8 передач), Мэнн (7) – старт; Бертанс (14), Г. Уильямс (12 + 8 подборов), Покушевски (6), Макгауэнс (2), Бэйли (0), Тор (0), Смит (0).

Голден Стэйт: Карри (23), Уиггинс (20 + 8 подборов + 8 передач), Джексон-Дэвис (18 + 8 подборов), Пол (11 + 7 подборов + 9 передач), Др. Грин (8 + 8 подборов) – старт; Муди (15), Луни (8 + 7 подборов), Пэйтон II (6), Подземски (4), Робинсон (2), Киньонес (0).

Орландо – Клипперс 97:100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)

Орландо: Банкеро (23 + 8 подборов + 7 потерь), Саггс (15), Ф. Вагнер (13), Г. Харрис (8), Картер (2) – старт; М. Вагнер (12 + 9 подборов), Хьюстан (8), Энтони (8), Инглс (5), Айзек (3).

Клипперс: Ленард (29 + 11 подборов), Зубац (14 + 9 подборов), Джордж (12), Харден (11 + 8 подборов), Мэнн (5) – старт; Пауэлл (10), Пламли (8), Коффи (6), Уэстбрук (5).

Бруклин – Чикаго 125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23)

Бруклин: Томас (28 + 8 подборов), Шредер (27 + 7 передач), Бриджес (25), Финни-Смит (12), Клэкстон (11 + 13 подборов) – старт; Уотфорд (11), Уилсон (3), Уокер (3), Клауни (3), Шарп (2).

Чикаго: Дерозан (31 + 8 подборов), Уайт (18 + 9 передач), Досунму (16), Вучевич (13 + 10 подборов), Карузо (6) – старт; Грин (7), Крэйг (7), Драммонд (6 + 11 подборов), Терри (4), Битим (0), Тэйлор (0).

Кливленд – Филадельфия 117:114 (28:25, 29:30, 28:32, 32:27)

Кливленд: Э. Мобли (20 + 11 подборов), Струс (15), Гарлэнд (14 + 12 передач), Аллен (13 + 11 подборов), Митчелл (12 + 8 передач) – старт; Ньянг (25), Меррилл (13), М-с Моррис (3), Окоро (2), Томпсон (0).

Филадельфия: Лаури (23 + 6 передач), Харрис (21 + 7 подборов), Макси (16 + 11 передач), Бамба (14 + 7 подборов), Убре (4) – старт; Рид (12 + 7 подборов), Хилд (10), Батюм (8 + 8 подборов), Каунсил (4), Пэйн (2).

Сан-Антонио – Нью-Йорк 130:126 OT (38:27, 36:30, 20:34, 27:30, 9:5)

Сан-Антонио: Вембаньяма (40 + 20 подборов + 7 передач), Васселл (23 + 7 передач), Джонс (13), Шэмпени (12), Сохан (4) – старт; К. Джонсон (17), Брэнэм (10), Уэсли (4), Осман (4), Коллинз (3).

Нью-Йорк: Брансон (61 + 6 передач), Дивинченцо (20), Харт (12 + 12 подборов + 8 передач), Макбрайд (7), Хартенштайн (7) – старт; Робинсон (7 + 12 подборов), Ачиува (6), Богданович (4), Милтон (2).

Оклахома-Сити – Финикс 128:103 (34:32, 36:27, 31:21, 27:23)

Оклахома-Сити: Гидди (23 + 7 подборов + 9 передач), Холмгрен (20), Джейлен Уильямс (16), Уиггинс (15), Дорт (11) – старт; Уоллес (16), Джо (14), К. Уильямс (6), Хэйворд (4), Джейлин Уильямс (3 + 6 передач), Бийомбо (0), Мускала (0).

Финикс: Дюрэнт (26), Бил (15), Букер (14), Аллен (13 + 9 подборов), Нуркич (5) – старт; Литтл (7), Гордон (6), Томас (5), Окоги (5), О'Нил (5), Родди (2), Бол (0), Юбэнкс (0).

Майами – Портленд 142:82 (29:19, 45:21, 33:23, 35:19)

Майами: Розир (22 + 6 передач), Адебайо (21 + 12 подборов + 9 передач), Миллс (17), Батлер (8 + 8 передач), Йович (5) – старт; Брайант (26 + 12 подборов), Хайсмит (20), Хакес (12), Райт (5), Кэйн (3), Калеб Мартин (3).

Портленд: Хендерсон (20 + 6 передач + 7 потерь), Эйтон (18 + 8 подборов), Мюррэй (11), Рупер (6), Уокер (4) – старт; Бэнтон (12 + 9 подборов + 5 потерь), Рит (6), Баджи (3), Минайя (2), Тайбулл (0).

Денвер – Миннесота 98:111 (26:33, 17:29, 21:25, 34:24)

Денвер: Йокич (32 + 10 подборов), Гордон (14 + 7 подборов), Портер (14), Джексон (12 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (0) – старт; Джордан (11 + 7 подборов), К. Браун (8), Дж. Холидэй (5), Тайсон (2), Ки (0), Пикетт (0), Хафф (0), Стротер (0), Гиллеспи (0), Уотсон (0).

Миннесота: Эдвардс (25), Конли (23 + 8 передач), Гобер (21 + 11 подборов), Макдэниэлс (17), Рид (7) – старт; Александер-Уокер (6), Маклафлин (5), Андерсон (5 + 7 передач), Моррис (2), Майнотт (0), Миллер (0), Гарза (0), Мур (0).

Юта – Хьюстон 100:101 (23:13, 24:28, 25:28, 28:32)

Юта: Коллинз (30 + 11 подборов), Секстон (29), Хендрикс (8 + 9 подборов), Джордж (6 + 6 передач + 6 потерь), Сенсабо (0) – старт; Джузэнг (12), Данн (11 + 8 подборов), Кесслер (4), Поттер (0).

Хьюстон: Грин (34 + 9 подборов + 6 передач), Ванвлит (22 + 6 передач), Томпсон (18 + 14 подборов), Смит (14), Брукс (5) – старт; Грин (5), Лэндейл (2), Тэйт (1), А. Холидэй (0), Буллок (0).

Сакраменто – Даллас 103:107 (34:26, 26:25, 22:22, 21:34)

Сакраменто: Фокс (23), Барнс (20), Эллис (16), Сабонис (13 + 12 подборов + 10 передач), Мюррэй (12 + 7 подборов) – старт; Эдвардс (9), Митчелл (8), Монк (2), Лень (0), Дуарте (0).

Даллас: Ирвинг (30), Дончич (26 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Вашингтон (7), Д. Джонс (7), Гэффорд (6 + 7 подборов) – старт; Лайвли (12 + 9 подборов), Экзам (8), Клебер (6), Хардуэй (5).

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