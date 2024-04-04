НБА: Бостон с Михайлюком победил Оклахому, Милуоки сенсационно проиграл Мемфису

В ночь четверг, 4 апреля, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Оклахомы (135:100). На счету украинца две передачи за 3,35 минуты на паркете.

Результаты матчей НБА за 3 апреля

Вашингтон – Лейкерс 120:125 (29:39, 31:28, 26:34, 34:24)

Вашингтон: Пул (29), Кисперт (17), Кузма (17 + 12 подборов), Vukcevic (15), Авдия (7) – старт; Шэмпени (13 + 7 подборов), Батлер (9 + 7 передач), Гилл (6), Оморуйи (4), Болдуин (3), Бернард (0).

Лейкерс: Дэвис (35 + 18 подборов), Джеймс (25 + 7 подборов + 9 передач), Хатимура (19 + 7 подборов), Расселл (18), Ривз (16) – старт; Принс (5 + 7 подборов), Динуидди (4), Хэйс (3), Винсент (0), Каслтон (0), Льюис (0), Кристи (0).

Шарлотт – Портленд 86:89 (21:30, 23:15, 22:22, 20:22)

Шарлотт: Миллер (21), Мэнн (11), Тор (9), Бертанс (7), Г. Уильямс (5 + 7 подборов + 11 передач) – старт; Покушевски (11), Макгауэнс (7), Болден (7 + 8 подборов), Блэк (4), Смит (4).

Портленд: Эйтон (24 + 16 подборов), Хендерсон (22 + 10 передач + 6 потерь), Уокер (14 + 22 подбора), Мюррэй (6), Рупер (4) – старт; Бэнтон (12), Рит (7), Хэгенс (0).

Бостон – Оклахома-Сити 135:100 (30:23, 31:24, 32:36, 42:17)

Бостон: Порзингис (27 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Тейтум (24 + 7 подборов), Браун (23 + 7 подборов + 5 потерь), Холидэй (12 + 7 подборов), Уайт (8 + 6 передач) – старт; Хорфорд (16), Притчард (11 + 8 передач), Хаузер (10), Корнет (2), Бриссетт (2), Михайлюк (0).

Оклахома-Сити: Гидди (17), Дорт (15), Уоллес (12), Холмгрен (11 + 7 подборов), Уиггинс (10) – старт; Джо (13), Джейлин Уильямс (7), К. Уильямс (7), Уотерс (4), Бийомбо (2), Мускала (2), Хэйворд (0).

Атланта – Детройт 121:113 (28:23, 31:27, 33:29, 29:34)

Атланта: Джонсон (28 + 14 подборов + 11 передач), Хантер (26 + 7 подборов + 5 потерь), Мюррэй (24 + 11 передач + 5 потерь), Капела (11 + 16 подборов), Богданович (10) – старт; Мэтьюз (9), Бафкин (9), Крейчи (4), Фернанду (0).

Детройт: Сассер (11), Дюрен (11), Эвбуомван (9), Айви (8), Браун (6) – старт; Флинн (50), Уайзмен (9), Мету (9 + 5 перехватов), Фурнье (0).

Бруклин – Индиана 115:111 (19:31, 42:31, 27:25, 27:24)

Бруклин: Томас (27), Бриджес (17 + 7 подборов), Клэкстон (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Шредер (12 + 11 передач), Финни-Смит (10) – старт; Клауни (22 + 10 подборов), К. Джонсон (5), Уилсон (4), Уотфорд (4).

Индиана: Сиакам (26 + 9 подборов), Халибертон (24 + 8 передач), Несмит (9), Нембард (8), Смит (8 + 9 подборов) – старт; Топпин (14 + 8 подборов), Шеппард (8), Макконнелл (8), Джексон (6), Макдермотт (0).

Милуоки – Мемфис 101:111 (22:26, 27:27, 29:26, 23:32)

Милуоки: Б. Лопес (25 + 10 подборов + 5 потерь), Я. Адетокумбо (21 + 7 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов), Бизли (10), Коннотон (6 + 8 передач), Краудер (6) – старт; Портис (19 + 7 подборов), Грин (9), Вашингтон (3), Галлинари (2), Джексон (0).

Мемфис: Джарен Джексон (35), Джексон (15 + 12 подборов), Джемисон (7), Пиппен (6), Кеннард (3) – старт; Кларк (14 + 7 подборов), Гудвин (13 + 12 подборов + 7 передач), Ларэвиа (9), Стивенс (9 + 9 подборов).

Новый Орлеан – Орландо 108:117 (26:24, 29:34, 21:33, 32:26)

Новый Орлеан: Макколлум (36 + 10 подборов), Уильямсон (15), Мерфи (14 + 7 подборов), Валанчюнас (11), Джонс (6) – старт; Дэниэлс (16), Маршалл (8), Нэнс (2), Робинсон-Эрл (0), Хоукинс (0), Райан (0).

Орландо: Банкеро (32), Ф. Вагнер (24), Картер (14 + 11 подборов), Саггс (7), Г. Харрис (0) – старт; М. Вагнер (18), Айзек (8), Энтони (5 + 6 передач), Фульц (5), Инглс (4).

Миннесота – Торонто 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)

Миннесота: Эдвардс (28 + 6 передач), Рид (23 + 7 подборов), Александер-Уокер (14), Гобер (11 + 15 подборов), Макдэниэлс (8) – старт; Гарза (16), Моррис (13), Уоррен (8), Миллер (5), Андерсон (3), Майнотт (2), Мур (2), Маклафлин (0), Никс (0).

Торонто: Куикли (16), Дик (16 + 8 подборов), Макдэниэлс (13 + 8 подборов), Темпл (7), Williams (0) – старт; Фримен-Либерти (16 + 6 передач + 5 потерь), Нвора (14 + 13 подборов), Ги (3).

Финикс – Кливленд 122:101 (34:20, 38:27, 26:30, 24:24)

Финикс: Букер (40 + 8 передач), Дюрэнт (32 + 7 передач), О'Нил (17), Бил (7 + 7 передач), Нуркич (2 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Бол (15), Юбэнкс (4), Гордон (3), С. Ли (2), Томас (0), Родди (0), Литтл (0), Азубуйке (0).

Кливленд: Митчелл (24), Э. Мобли (20 + 9 подборов), Аллен (20), Гарлэнд (15 + 8 передач), Струс (9 + 12 подборов + 8 передач) – старт; Леверт (11 + 5 потерь), Меррилл (2), А. Мобли (0), Ньянг (0), Джонс (0), М-с Моррис (0), Нэнс (0), Томпсон (0).

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