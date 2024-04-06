НБА: Михайлюк победил Леня, Милуоки вновь опозорился, Сан-Антонио шокировал Новый Орлеан

В ночь субботу, 6 апреля, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Саркаменто, за который выступает Алексей Лень (101:100). На счету Святослава 5 очков, 2 подбора и одна передача за 12 минут на паркете. Что касается Алексея, то его статистика такая: три минуты без важных действий.

Результаты матчей НБА за 5 апреля

Вашингтон – Портленд 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22)

Вашингтон: Авдия (22 + 12 подборов), Пул (20 + 9 передач), Vukcevic (17 + 7 подборов), Кисперт (12), Дэвис (7) – старт; Гилл (8), Батлер (6), Оморуйи (5), Шэмпени (3), Болдуин (2).

Портленд: Эйтон (34 + 13 подборов), Хендерсон (19 + 7 передач), Мюррэй (13), Уокер (11 + 13 подборов), Рупер (3 + 7 подборов) – старт; Бэнтон (21 + 8 подборов + 8 передач), Рит (5), Минайя (2).

Индиана – Оклахома-Сити 126:112 (31:32, 38:27, 31:30, 26:23)

Индиана: Сиакам (21), Несмит (17), Тернер (16), Халибертон (8 + 11 передач), Нембард (3) – старт; Макконнелл (16 + 10 передач), Топпин (15 + 8 подборов), Смит (12), Шеппард (8), Макдермотт (6), Джексон (4).

Оклахома-Сити: Дорт (22), Холмгрен (15 + 8 подборов), Гидди (14 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Джо (10), Хэйворд (7) – старт; К. Уильямс (18 + 8 подборов), Уотерс (12), Уиггинс (4), Джейлин Уильямс (4), Мускала (4), Уоллес (2).

Шарлотт – Орландо 124:115 (38:23, 29:29, 27:27, 30:36)

Шарлотт: Миллер (32 + 5 потерь), Бриджес (23), Г. Уильямс (18 + 7 передач), Мицич (14 + 9 передач), Мэнн (7) – старт; Бертанс (12), Покушевски (10), Тор (4), Болден (4).

Орландо: Банкеро (32 + 8 подборов + 8 передач), Ф. Вагнер (22 + 7 подборов), Картер (13 + 7 подборов), Г. Харрис (12 + 6 передач), Саггс (8) – старт; Фульц (15), М. Вагнер (8), Инглс (3), Энтони (2).

Бостон – Сакраменто 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28)

Бостон: Порзингис (20 + 11 подборов), Тейтум (17), Холидэй (10 + 7 передач), Хорфорд (8), Хаузер (3 + 7 подборов) – старт; Притчард (21), Тиллман (9), Корнет (6), Михайлюк (5), Бриссетт (2), Уолш (0).

Сакраменто: Фокс (40), Сабонис (16 + 16 подборов + 6 передач), Мюррэй (10 + 11 подборов), Барнс (10), Эллис (3) – старт; Митчелл (7), Везенков (6), Эдвардс (3), Лайлс (3), Джонс (2), Лень (0).

Мемфис – Детройт 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20)

Мемфис: Джемисон (17 + 13 подборов), Пиппен (16 + 7 передач + 5 потерь), Джексон (15), Гудвин (14 + 6 передач), Ларэвиа (12) – старт; Pereira (17 + 9 подборов), Стивенс (15 + 8 подборов), Симпсон (2).

Детройт: Айви (31), Дюрен (17 + 10 подборов), Эвбуомван (8), Браун (5 + 7 подборов), Сассер (2) – старт; Науэлл (12), Роден (6), Мету (6), Флинн (3 + 6 передач), Бейхайм (0), Уайзмен (0), Фурнье (0).

Чикаго – Нью-Йорк 108:100 (29:17, 32:28, 20:31, 27:24)

Чикаго: Досунму (24), Дерозан (20 + 10 передач), Вучевич (16 + 13 подборов + 6 передач), Карузо (7), Уайт (2) – старт; Грин (25 + 13 подборов), Драммонд (10 + 16 подборов), Терри (2), Крэйг (2), Битим (0).

Нью-Йорк: Брансон (35 + 11 передач + 5 потерь), Ануноби (12), Дивинченцо (10), Хартенштайн (10 + 7 подборов), Харт (0) – старт; Макбрайд (19 + 7 подборов), Богданович (9), Робинсон (5), Беркс (0), Ачиува (0).

Новый Орлеан – Сан-Антонио 109:111 (27:18, 34:33, 25:35, 23:25)

Новый Орлеан: Макколлум (31), Валанчюнас (26 + 7 подборов + 7 передач), Мерфи (16 + 8 подборов), Джонс (15), Дэниэлс (7 + 7 подборов) – старт; Хоукинс (6), Нэнс (6 + 6 передач), Маршалл (2), Райан (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (17 + 12 подборов + 9 передач), Шэмпени (15 + 4 блок-шота), Мамукелашвили (15), Джонс (14), Брэнэм (14) – старт; Грэм (20), Коллинз (15 + 7 подборов), Уэсли (1), Сиссоко (0).

Милуоки – Торонто 111:117 (27:21, 27:37, 31:32, 26:27)

Милуоки: Лиллард (36 + 6 передач + 7 потерь), Миддлтон (21 + 6 передач), Б. Лопес (15), Краудер (4), Бизли (3) – старт; Портис (19 + 10 подборов), Грин (6), Коннотон (4), Джексон (3), Галлинари (0).

Торонто: Трент (31), Барретт (26 + 7 подборов + 5 потерь), Куикли (25 + 11 подборов + 9 передач), Олиник (12 + 7 подборов), Агбаджи (3 + 8 подборов) – старт; Дик (10), Фримен-Либерти (4), Нвора (4), Макдэниэлс (2), Вилльямс (0).

Хьюстон – Майами 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26)

Хьюстон: Грин (21 + 7 подборов), Брукс (18), Смит (15 + 8 подборов), Ванвлит (13 + 8 передач), Грин (11) – старт; Уитмор (12), Лэндейл (10), Сэмюэльс (2), Уильямс (2), А. Холидэй (0), Хинтон (0), Буллок (0).

Майами: Батлер (22), Адебайо (18 + 12 подборов + 6 передач), Розир (13), Д. Робинсон (10), Йович (8) – старт; Хирро (17 + 6 передач), Хакес (12), Калеб Мартин (9), Лав (6), Хайсмит (4), Кэйн (0).

Даллас – Голден Стэйт 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

Даллас: Вашингтон (32 + 5 перехватов), Ирвинг (26 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Экзам (11 + 7 передач), Гэффорд (10 + 15 подборов), Д. Джонс (9) – старт; Хардуэй (13), Харди (5), Пауэлл (2), Лоусон (0).

Голден Стэйт: Карри (28), Томпсон (16), Муди (9), Джексон-Дэвис (8 + 8 подборов), Др. Грин (6 + 7 подборов) – старт; Подземски (14), Пэйтон II (14), Пол (9 + 8 передач), Луни (2 + 7 подборов).

Финикс – Миннесота 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)

Финикс: Аллен (23 + 8 подборов), Дюрэнт (22 + 6 передач), Бил (14), Букер (13 + 13 передач + 7 потерь), Нуркич (11 + 15 подборов + 6 передач) – старт; Юбэнкс (5), Гордон (4), О'Нил (3), Бол (2), Томас (0), Окоги (0), Литтл (0), Янг (0), Азубуйке (0).

Миннесота: Эдвардс (17 + 8 подборов), Рид (8 + 11 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (6), Конли (5), Гобер (4) – старт; Александер-Уокер (13), Моррис (9), Андерсон (6), Маклафлин (4), Миллер (4), Уоррен (4), Майнотт (3), Гарза (2), Мур (2).

Клипперс – Юта 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)

Клипперс: Мэнн (19), Джордж (14), Харден (13 + 10 подборов + 15 передач + 5 потерь), Зубац (12 + 10 подборов), Такер (3) – старт; Пауэлл (18), Уэстбрук (17 + 5 потерь), Коффи (11), Тайс (11), Хайлэнд (5), Бостон (4), Браун (4), Мун (0), Пламли (0).

Юта: Секстон (12), Юртсевен (12 + 7 подборов), Джордж (6 + 5 потерь), Хендрикс (5), Сенсабо (4) – старт; Хортон-Такер (17), Бэйзли (12), Данн (10), Джузэнг (9 + 8 подборов), Лофтон (7), Престон (6), Поттер (2), Шаманич (0).

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