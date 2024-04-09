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Баскетбол

Коннектикут победил в финале Мартовского безумия

У Хаскис почти не возникло проблем.
Сегодня, 08:05
Коннектикут Хаскис / Getty Images
Коннектикут Хаскис / Getty Images

В финальном матче Мартовского безумия - плей-офф студенческого баскетбольного чемпионата - сошлись команды университетов Коннектикута и Пардью.

Победу в нем завоевали первые. Главным героем матча стал защитник Тристен Ньютон, который набрал 20 баллов и отдал 7 ассистов. Также неплохой вклад дал и разыгрывающий Стефон Касл (предсказывают в ТОП-10 следующего драфта НБА).

Коннектикут - Пердью - 75:60 (36:30, 39:30)

Коннектикут: Ньютон (20 + 7 передач), Кастл (15 + 5 подборов), Спенсер (11 + 8 подборов), Клинган (11 + 5 подборов).

Пердью: Иди (37 + 10 подборов), Смит (12 + 8 передач).

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