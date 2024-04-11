НБА: Денвер обыграл Миннесоту, победы Милуоки и Шарлотт

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В ночь на 11 апреля, состоялись восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Результаты матчей за 10 апреля

Кливленд – Мемфис 110:98 (32:29, 16:22, 30:16, 32:31)

Кливленд: Митчелл (29 + 8 передач), Гарлэнд (16 + 9 передач), Аллен (16 + 10 подборов), Э. Мобли (12 + 12 подборов + 4 блок-шота), Струс (8) – старт; Леверт (18), Окоро (7), Ньянг (4), А. Мобли (0), Джонс (0), Портер (0), Нэнс (0), Бэйтс (0).

Мемфис: Ларэвиа (32 + 7 подборов + 5 потерь), Джексон (22), Пиппен (18 + 6 передач), Стивенс (16 + 4 блок-шота), Джемисон (4 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Симпсон (4 + 8 подборов), Аллен (2), Уайт (0).

Атланта – Шарлотт 114:115 (35:30, 26:25, 31:22, 22:38)

Атланта: Крейчи (19), Богданович (19 + 8 передач), Капела (15), Янг (14 + 11 передач + 5 потерь), Мэтьюз (10) – старт; Уиндлер (12), Бафкин (11), Форрест (6), Фернанду (5), Гуйе (3 + 7 подборов).

Шарлотт: Миллер (27), Бриджес (18), Мэнн (16 + 7 передач + 7 перехватов), Г. Уильямс (16), Мицич (2) – старт; Покушевски (10), Ричардс (7), Бертанс (6), Тор (6), Макгауэнс (5), Болден (2).

Бруклин – Торонто 106:102 (27:27, 26:27, 24:26, 29:22)

Бруклин: Томас (23), Шредер (21 + 7 подборов + 9 передач), Клэкстон (14 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Бриджес (11), Клауни (10 + 7 подборов + 7 блок-шотов) – старт; К. Джонсон (13), Шарп (6 + 8 подборов), Уотфорд (6 + 7 подборов), Уилсон (2).

Торонто: Куикли (32 + 7 подборов + 9 передач), Дик (24), Уильямс (7 + 14 подборов), Агбаджи (7), Темпл (3) – старт; Фримен-Либерти (12), Нвора (11), Макдэниэлс (3), Ги (3).

Майами – Даллас 92:111 (24:33, 23:36, 27:19, 18:23)

Майами: Хирро (21 + 7 подборов + 6 передач), Калеб Мартин (14 + 6 передач), Батлер (12 + 5 потерь), Адебайо (8), Йович (6) – старт; Лав (16 + 11 подборов), Миллс (7), Хакес (6), Хайсмит (2 + 10 подборов), Уильямс (0), Кэйн (0), Суайдер (0), О. Робинсон (0).

Даллас: Дончич (29 + 9 подборов + 9 передач), Ирвинг (25), Вашингтон (12), Гэффорд (12), Д. Джонс (12) – старт; Хардуэй (5), Клебер (4), Проспер (4), Экзам (3), Грин (3), Уильямс (2), Харди (0), М-ф Моррис (0), Лоусон (0).

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 127:89 (34:11, 34:24, 30:29, 29:25)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26), Гидди (20 + 12 подборов + 7 передач), Джейлен Уильямс (10 + 7 подборов), Холмгрен (9), Уоллес (0) – старт; Хэйворд (18), Уотерс (9), Джо (8), Джейлин Уильямс (8 + 8 подборов), Уиггинс (7), Бийомбо (6), Флэглер (3), К. Уильямс (3), Мускала (0).

Сан-Антонио: Коллинз (20 + 7 подборов + 5 потерь), Джонс (13 + 7 передач), Брэнэм (7), Шэмпени (5), Мамукелашвили (0 + 11 подборов) – старт; Сиссоко (14), Грэй (13), Уэсли (7), Дьюк (6 + 7 подборов), Грэм (2), Буей (2).

Милуоки – Орландо 117:99 (27:23, 37:27, 32:27, 21:22)

Милуоки: Портис (30 + 9 подборов + 5 перехватов), Лиллард (29 + 9 передач), Беверли (13 + 8 подборов + 6 передач), Б. Лопес (10), Бизли (8) – старт; Краудер (14), Джексон (5), Коннотон (5), Грин (2), Ливингстон (1), Вашингтон (0), Т. Адетокумбо (0).

Орландо: Банкеро (20 + 6 передач), Саггс (18), Картер (9), Фульц (6), Хьюстан (0) – старт; Энтони (23 + 5 потерь), М. Вагнер (7), Блэк (5), Скофилд (3), Ховард (3), Инглс (3), Битадзе (2), Айзек (0), Окики (0).

Денвер – Миннесота 116:107 (26:28, 23:24, 34:28, 33:27)

Денвер: Йокич (41 + 11 подборов + 7 передач), Дж. Мюррэй (20 + 6 передач), Портер (18 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), Гордон (5 + 9 передач) – старт; Джексон (9), К. Браун (8), Дж. Холидэй (3), Уотсон (3 + 6 блок-шотов), Пикетт (0), Хафф (0), Стротер (0), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Миннесота: Эдвардс (25), Конли (19), Рид (13), Гобер (13 + 15 подборов), Макдэниэлс (9) – старт; Моррис (6), Майнотт (5), Никс (5), Александер-Уокер (5), Андерсон (4), Миллер (3), Маклафлин (0), Гарза (0), Мур (0).

Клипперс – Финикс 108:124 (27:28, 29:27, 37:37, 15:32)

Клипперс: Хайлэнд (37 + 9 передач), Пламли (12 + 12 подборов), Коффи (11), Такер (10), Мэнн (3) – старт; Бостон (23 + 7 подборов), Мун (6), Браун (4), Тайс (2).

Финикс: Букер (37), Бил (26), Дюрэнт (24 + 9 подборов), О'Нил (15 + 7 подборов), Нуркич (3 + 19 подборов + 10 передач) – старт; Гордон (11), Аллен (6), С. Ли (2), Бол (0), Окоги (0), Родди (0), Литтл (0), Янг (0).

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