НБА: результаты финального дня чемпионата

В ночь на понедельник, 15 апреля, состоялись пятнадцать матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 14 апреля

Бостон – Вашингтон 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

Бостон: Притчард (38 + 9 подборов + 12 передач), Михайлюк (26), Хаузер (16), Корнет (11 + 8 подборов), Уолш (1) – старт; Кета (19 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Тиллман (9), Спрингер (7), Бриссетт (4), Дэвисон (1), Питерсон (0).

Вашингтон: Болдуин (17 + 7 подборов), Гилл (12), Авдия (9), Кисперт (8 + 8 передач), Дэвис (6) – старт; Оморуйи (26), Батлер (22 + 7 передач), Бернард (13), Шэмпени (9 + 7 подборов).

Индиана – Атланта 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)

Индиана: Тернер (31 + 12 подборов + 4 блок-шота), Сиакам (28), Халибертон (12 + 13 передач), Нембард (10), Несмит (8) – старт; Макконнелл (17 + 8 передач), Макдермотт (15), Смит (10), Уокер (8), Шеппард (7), Топпин (7), Браун (4), Джонсон (0), Джексон (0).

Атланта: Мюррэй (32), Богданович (18), Янг (12 + 12 передач + 8 потерь), Фернанду (12), Хантер (6) – старт; Гуйе (19 + 9 подборов), Гриффин (8), Мэтьюз (6), Бафкин (2), Крейчи (0), Форрест (0).

Филадельфия – Бруклин 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)

Филадельфия: Макси (26), Харрис (21 + 8 подборов), Убре (8), Бамба (4), Лаури (0 + 8 передач) – старт; Хилд (19 + 7 подборов), Рид (13 + 12 подборов), Пэйн (10), Каунсил (3), Даутин (2), Смит (1), Батюм (0).

Бруклин: Томас (18), Клауни (16), Уотфорд (14 + 8 подборов), Бриджес (8), Клэкстон (6 + 8 подборов) – старт; Уокер (12), Уилсон (9 + 9 подборов), Джонсон (3), Гильярд (0).

Орландо – Милуоки 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)

Орландо: Банкеро (26 + 11 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (25), Айзек (10 + 8 подборов), Саггс (4), Г. Харрис (3) – старт; Энтони (13), М. Вагнер (10), Картер (7), Хьюстан (5), Блэк (5), Инглс (3), Фульц (2), Битадзе (0), Ховард (0), Окики (0).

Милуоки: Портис (17 + 10 подборов), Миддлтон (17), Лиллард (16), Б. Лопес (11), Беверли (2) – старт; Боучэмп (7), Краудер (6), Вашингтон (6), Бизли (4), Т. Адетокумбо (2), Джексон (0), Коннотон (0), Роллинз (0).

Кливленд – Шарлотт 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)

Кливленд: Струс (14 + 10 подборов + 11 передач), Э. Мобли (14), Аллен (14 + 7 подборов), Окоро (11 + 6 передач), Портер (2) – старт; Ньянг (16), А. Мобли (11), М-с Моррис (7), Бэйтс (7 + 6 потерь), Томпсон (6), Джонс (5), Нэнс (3).

Шарлотт: Тор (20 + 9 подборов), Макгауэнс (18), Болден (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Мэнн (11 + 6 передач), Мицич (3) – старт; Смит (24), Бэйли (11), Блэк (11), Покушевски (8).

Нью-Йорк – Чикаго 120:119 OT (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)

Нью-Йорк: Брансон (40 + 8 подборов + 7 передач), Дивинченцо (25 + 7 подборов), Харт (12 + 10 подборов), Ануноби (11 + 6 потерь), Хартенштайн (8 + 13 подборов) – старт; Богданович (13), Макбрайд (7), Ачиува (4), Робинсон (0).

Чикаго: Дерозан (30), Вучевич (29 + 11 подборов), Уайт (26), Карузо (15 + 8 передач + 5 перехватов), Грин (11 + 8 подборов) – старт; Терри (6 + 7 подборов), Крэйг (2), Картер (0).

Майами – Торонто 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)

Майами: Хирро (17 + 8 передач + 6 потерь), Адебайо (17), Батлер (15), Калеб Мартин (12), Йович (3) – старт; Брайант (18 + 10 подборов), Хакес (18), Райт (11), Хайсмит (5), Уильямс (2), Кэйн (0), Лав (0), Суайдер (0), О. Робинсон (0), Миллс (0).

Торонто: Трент (18), Дик (14), Олиник (11 + 8 подборов), Агбаджи (10), Фримен-Либерти (8 + 7 передач) – старт; Нвора (14 + 11 подборов), Темпл (9 + 7 передач), Макдэниэлс (7), Б. Браун (6), Уильямс (6).

Сан-Антонио – Детройт 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)

Сан-Антонио: Мамукелашвили (18 + 8 подборов), Уэсли (17), Коллинз (17 + 9 подборов), Джонс (11 + 6 передач), Шэмпени (11 + 6 передач) – старт; Дьюк (15), Грэм (12), Грэй (10), Сиссоко (7), Буей (5 + 8 подборов).

Детройт: Уайзмен (21 + 18 подборов), Сассер (17 + 7 передач), Айви (13), Мету (9 + 6 потерь), Браун (0) – старт; Роден (16), Фурнье (6), Науэлл (4), Флинн (4), Бейхайм (3), Гибсон (2).

Мемфис – Денвер 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32)

Мемфис: Джексон (44 + 12 подборов), Ларэвиа (29), Пиппен (15 + 7 передач), Гудвин (8 + 8 подборов), Джемисон (6 + 11 подборов) – старт; Симпсон (8), Аллен (1), Уайт (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (21 + 7 подборов), Гордон (15), Йокич (15 + 15 подборов), Портер (12), Колдуэлл-Поуп (11) – старт; К. Браун (19 + 9 подборов), Уотсон (11), Джексон (11), Ннаджи (6), Дж. Холидэй (3), Ки (2), Стротер (0), Тайсон (0).

Сакраменто – Портленд 121:82 (30:18, 35:19, 34:21, 22:24)

Сакраменто: Фокс (24), Сабонис (18 + 11 подборов + 9 передач), Барнс (17), Эллис (13), Мюррэй (12) – старт; Митчелл (11), Макги (9 + 7 подборов), Джонс (8), Лайлс (5 + 8 подборов), Лень (2), Слоусон (2), Везенков (0), Эдвардс (0), Дуарте (0), Джонс (0).

Портленд: Бэнтон (17 + 7 передач + 6 потерь), Рупер (11), Мюррэй (9 + 18 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Минайя (8) – старт; Рит (14), Мур (12 + 8 подборов), Баджи (2).

Клипперс – Хьюстон 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

Клипперс: Мэнн (24), Коффи (18), Мун (14 + 6 передач), Пламли (9 + 13 подборов), Такер (0) – старт; Тайс (16 + 10 подборов), Бостон (15 + 7 подборов + 6 потерь), Браун (9).

Хьюстон: Уитмор (21), Томпсон (18 + 11 подборов + 10 передач), Смит (15 + 8 подборов), Грин (13), Лэндейл (5) – старт; Марьянович (13 + 8 подборов), Уильямс (13), А. Холидэй (9), Грин (7), Хинтон (2), Сэмюэльс (0), Буллок (0).

Оклахома-Сити – Даллас 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (15 + 6 передач), Холмгрен (13 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (9), Гидди (8 + 8 передач), Дорт (5) – старт; Уиггинс (14), Дженг (13), Уоллес (12), Уотерс (12), Хэйворд (10), К. Уильямс (9 + 7 подборов + 7 передач), Бийомбо (6), Джейлин Уильямс (5 + 7 подборов), Джо (2), Мускала (2).

Даллас: Проспер (15 + 7 подборов), Харди (9), Грин (4), Хардуэй (3), Пауэлл (2 + 8 подборов) – старт; Уильямс (22), Лоусон (12), Фадж (11), М-ф Моррис (8).

Голден Стэйт – Юта 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)

Голден Стэйт: Томпсон (25), Уиггинс (19), Джексон-Дэвис (8), Пол (6 + 6 передач), Куминга (0 + 7 передач) – старт; Сантос (13), Шарич (12), Киньонес (12), Муди (9), Подземски (7 + 9 подборов), Робинсон (5), Луни (4), Спенсер (2), Гаруба (1).

Юта: Джордж (21), Хендрикс (16 + 8 подборов), Шаманич (14 + 7 потерь), Юртсевен (11 + 18 подборов), Джузэнг (8) – старт; Сенсабо (14 + 6 потерь), Льюис (13), Поттер (10 + 8 подборов), Лофтон (7 + 6 передач), Бэйзли (2).

Миннесота – Финикс 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)

Миннесота: Гобер (21 + 7 подборов), Конли (17), Эдвардс (13 + 5 потерь), Таунс (10 + 5 потерь), Макдэниэлс (6) – старт; Рид (10), Гарза (9), Маклафлин (5), Андерсон (4), Мур (4), Александер-Уокер (3), Майнотт (2), Миллер (2), Моррис (0).

Финикс: Бил (36), Букер (23 + 7 передач), Аллен (20), Дюрэнт (15), Нуркич (6 + 8 передач + 5 перехватов) – старт; Окоги (5), Янг (5), Бол (4), Литтл (4), О'Нил (4), Томас (3), Юбэнкс (0), Родди (0), С. Ли (0).

Новый Орлеан – Лейкерс 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)

Новый Орлеан: Макколлум (25 + 7 передач), Джонс (18), Ингрэм (13), Уильямсон (12 + 8 подборов + 8 передач), Валанчюнас (2) – старт; Нэнс (13), Мерфи (11), Альварадо (10), Дэниэлс (2), Робинсон-Эрл (2), Зеллер (0), Райан (0).

Лейкерс: Дэвис (30 + 11 подборов), Джеймс (28 + 11 подборов + 17 передач + 6 перехватов), Ривз (20), Расселл (19), Хатимура (11 + 7 подборов) – старт; Принс (9), Динуидди (7), Винсент (0), Хэйс (0), Каслтон (0), Льюис (0), Кристи (0), Мэйс (0), Джайлз (0).

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