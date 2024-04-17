НБА. Плей-ин: Сакраменто с Ленем выбил Голден Стэйт, Лейкерс прошли Новый Орлеан

В ночь на среду, 17 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись матчи плей-ин.

Сакраменто вместе с украинцем Алексеем Ленем переиграл Голден Стэйт. На счету Леня девять минут игры, за которые он совершил четыре подбора и сделал одну передачу.

В другом поединке Лейкерс оказались Нового Орлена, а победа позволила пробиться в плей-офф. Второе место в плей-ин разыграют Сакраменто и Новый Орлеан.

Результаты матчей НБА за 16 апреля

Новый Орлеан – Лейкерс 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

Новый Орлеан: Уильямсон (40 + 11 подборов), Ингрэм (11), Джонс (10), Макколлум (9 + 6 передач), Валанчюнас (4 + 10 подборов) – старт; Мерфи (12), Нэнс (10 + 12 подборов), Альварадо (10 + 7 передач), Дэниэлс (0).

Лейкерс: Джеймс (23 + 9 подборов + 9 передач), Расселл (21 + 6 передач), Дэвис (20 + 15 подборов), Ривз (16 + 6 передач), Хатимура (13) – старт; Винсент (9), Принс (6), Хэйс (2), Динуидди (0).

Сакраменто – Голден Стэйт 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

Сакраменто: Мюррэй (32 + 8 подборов), Фокс (24 + 6 передач), Барнс (17), Сабонис (16 + 12 подборов + 7 передач), Эллис (15 + 6 передач) – старт; Лайлс (7), Митчелл (5), Макги (2), Везенков (0), Лень (0), Эдвардс (0), Джонс (0).

Голден Стэйт: Карри (22 + 6 потерь), Др. Грин (12 + 6 передач), Уиггинс (12), Джексон-Дэвис (2), Томпсон (0) – старт; Куминга (16 + 7 подборов), Муди (16), Подземски (5 + 8 подборов), Киньонес (4), Пол (3), Луни (2), Сантос (0), Гаруба (0).

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