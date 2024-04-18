НБА. Плей-ин. Филадельфия обыграла Майами, Чикаго разбил Атланту

В ночь на четверг, 18 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись матчи плей-ин.

Филадельфия выгрызла победу над Майами и прошла в плей-офф, а Чикаго разгромил Атланту. Второе место в плей-оф разыграют Майами и Чикаго.

Результаты матчей НБА за 17 апреля

Филадельфия – Майами 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

Филадельфия: Эмбиид (23 + 15 подборов), Макси (19 + 6 передач), Убре (11 + 8 подборов), Харрис (9 + 10 подборов), Лаури (7) – старт; Батюм (20), Хилд (7 + 6 передач), Рид (6), Пэйн (3).

Майами: Хирро (25 + 9 передач + 5 потерь), Батлер (19 + 5 перехватов), Адебайо (10 + 12 подборов), Калеб Мартин (5), Йович (5) – старт; Хакес (15), Лав (10), Хайсмит (9), Райт (6).

Чикаго – Атланта 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)

Чикаго: Уайт (42 + 9 подборов + 6 передач), Вучевич (24 + 12 подборов), Дерозан (22 + 9 передач), Досунму (19), Карузо (6) – старт; Грин (10), Драммонд (4), Терри (4), Картер (0), Крэйг (0).

Атланта: Мюррэй (30 + 7 подборов + 6 передач), Янг (22 + 10 передач + 6 потерь), Капела (22 + 17 подборов), Богданович (21), Хантер (8) – старт; Мэтьюз (8), Фернанду (5), Гуйе (0), Мэттьюз (0).

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