НБА. Плей-ин: Сакраменто с Ленем не попали в плей-офф, Майами разгромил Чикаго

В ночь на субботу, 20 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись матчи плей-ин.

Сакраменто с Алексеем Ленем завершила сезон, проиграв Новому Орлеану, а Майами победил Чикаго, получив путевку в плей-офф.

Результаты матчей НБА за 19 апреля

Майами – Чикаго 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)

Майами: Хирро (24 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Хакес (21 + 6 передач), Адебайо (13), Калеб Мартин (7), Йович (5) – старт; Лав (16 + 7 подборов), Хайсмит (9), Д. Робинсон (8), Райт (5), Брайант (4), О. Робинсон (0), Миллс (0).

Чикаго: Дерозан (22), Вучевич (16 + 14 подборов), Уайт (13), Досунму (10), Карузо (6) – старт; Грин (12), Крэйг (6), Драммонд (2), Картер (2), Терри (2).

Новый Орлеан – Сакраменто 105:98 (22:24, 32:21, 29:29, 22:24)

Новый Орлеан: Ингрэм (24 + 6 передач), Валанчюнас (19 + 12 подборов), Мерфи (16 + 8 подборов + 6 передач), Макколлум (7), Джонс (5) – старт; Нэнс (13), Маршалл (11), Альварадо (10), Дэниэлс (0).

Сакраменто: Фокс (35 + 7 подборов + 5 потерь), Сабонис (23 + 14 подборов + 7 передач), Барнс (17), Мюррэй (11 + 7 подборов), Эллис (0) – старт; Митчелл (10), Везенков (2), Лень (0), Лайлс (0).

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