Плей-офф НБА: Майами сравнял счет с Бостоном, Оклахома снова разбила Орлеан

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 25 апреля, состоялись два матча первого раунда плей-офф Национально баскетбольной ассоциации.

Бостон – Майами 101:111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26)

Бостон: Браун (33 + 8 подборов), Тейтум (28 + 8 подборов), Уайт (13), Холидэй (9), Порзингис (6 + 8 подборов) – старт; Хаузер (6), Хорфорд (6 + 8 подборов), Притчард (0).

Майами: Хирро (24 + 14 передач), Адебайо (21 + 10 подборов), Калеб Мартин (21), Хакес (14), Йович (11 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Хайсмит (9), Д. Робинсон (6), Райт (5), Лав (0).

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 124:92 (35:22, 28:28, 29:24, 32:18)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33), Холмгрен (26 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (21 + 7 передач), Дорт (15), Гидди (13) – старт; Джо (8), Уиггинс (6), Уоллес (2), Хэйворд (0), Джейлин Уильямс (0), К. Уильямс (0), Уотерс (0), Дженг (0).

Новый Орлеан: Валанчюнас (19 + 7 подборов), Ингрэм (18), Джонс (18), Макколлум (15), Мерфи (8) – старт; Маршалл (10), Робинсон-Эрл (2), Нэнс (2), Дэниэлс (0), Хоукинс (0), Альварадо (0).

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