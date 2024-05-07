Плей-офф НБА: Миннесота разгромила Денвер, Нью-Йорк вырвал победу у Индианы

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 7 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 6 мая

Нью-Йорк – Индиана 121:117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30)

Нью-Йорк: Брансон (43 + 6 передач), Дивинченцо (25), Харт (24 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ануноби (13 + 9 подборов), Хартенштайн (13) – старт; Робинсон (2), Ачиува (1), Макбрайд (0).

Индиана: Тернер (23), Сиакам (19), Несмит (12), Нембард (11), Халибертон (6 + 8 передач) – старт; Макконнелл (18), Топпин (12), Джексон (8), Шеппард (8).

Счет в серии: 1-0

Денвер – Миннесота 80:106 (20:28, 15:33, 25:21, 20:24)

Денвер: Гордон (20), Йокич (16 + 16 подборов + 8 передач), Портер (9), Дж. Мюррэй (8 + 13 подборов), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; Дж. Холидэй (13), Джексон (3), Пикетт (2), Стротер (2), К. Браун (2), Ннаджи (1), Уотсон (0), Тайсон (0).

Миннесота: Эдвардс (27 + 7 передач), Таунс (27 + 12 подборов), Андерсон (6 + 9 подборов + 8 передач), Макдэниэлс (5), Конли (4 + 6 передач) – старт; Рид (14 + 4 блок-шота), Александер-Уокер (14), Майнотт (3), Гарза (2), Моррис (2), Мур (2), Маклафлин (0), Миллер (0).

Счет в серии: 0-2

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