Полиция начала расследование инцидента при участии игрока Милуоки и фанатов Индианы

НБА в свою очередь пока никак не наказала Патрика Беверли, который отметился неспортивным поведением.

Полиция Индианаполиса начала расследование инцидента, который произошел между защитником Милуоки Бакс Патриком Беверли и фанатами Индиана Пэйсерс, сообщает ESPN.

Во время шестого матча серии Беверли, находясь у скамейки Милуоки, бросил мяч в фанатов Индианы, в итоге попав девушке в голову.

Один из болельщиков вернул мяч баскетболисту, после чего он снова бросил его в обратном направлении.

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В пресс-релизе полиции говорится, что дело было передано детективам, "которые в настоящее время расследуют эту ситуацию и серьезно относятся ко всем обвинениям".

Беверли рассказал о своем поведении в эпизоде ​​​​подкаста "The Pat Bev Podcast". Он сказал, что его назвали словом, которым его никогда раньше не называли, но добавил, что его собственные действия "по-прежнему непростительны".

Стоит также отметить, что после игры Беверли не позволил журналистке ESPN Малинде Адамс задать ему вопрос во время группового интервью в раздевалке.

Он сделал это по причине того, что она не подписана на его подкаст. Беверли посоветовал ей убрать микрофон от его лица, а затем в конце концов попросил ее покинуть зону интервью.

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