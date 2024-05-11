iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Денвер разгромил Миннесоту, Индиана одолела Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:01
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 11 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 10 мая

Индиана – Нью-Йорк 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16)

Индиана: Халибертон (35 + 7 передач), Сиакам (26 + 7 подборов), Тернер (21 + 10 подборов), Несмит (10), Нембард (5 + 6 передач) – старт; Макконнелл (6), Джексон (4), Шеппард (2), Топпин (2).

Нью-Йорк: Дивинченцо (35), Брансон (26 + 6 передач + 5 потерь), Харт (10 + 18 подборов), Хартенштайн (6 + 8 подборов), Ачиува (5) – старт; Беркс (14), Макбрайд (10), Симс (0).

  • Счет в серии: 1-2

Миннесота – Денвер 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24)

Миннесота: Эдвардс (19 + 5 потерь), Таунс (14), Конли (10 + 6 передач), Макдэниэлс (10), Гобер (6) – старт; Гарза (8), Рид (7), Александер-Уокер (6), Моррис (4), Майнотт (3), Андерсон (3), Маклафлин (0), Уоррен (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (24), Йокич (24 + 14 подборов + 9 передач), Портер (21), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (12) – старт; Дж. Холидэй (6), Джексон (6), К. Браун (5), Стротер (3), Ннаджи (2), Тайсон (1), Пикетт (0), Уотсон (0).

  • Счет в серии: 2-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду
Ломаченко - Камбосос: бесплатная видео онлайн-трансляция боя Ломаченко - Камбосос: бесплатная видео онлайн-трансляция боя
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024 Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:21
Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду
Бокс11:05
Ломаченко - Камбосос: бесплатная видео онлайн-трансляция боя
Европа10:54
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Украина10:45
Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование
Украина10:45
УПЛ: Шахтер - Динамо, Ворскла - Минай, Оболонь - Рух
Бокс10:35
Леннокс Льюис оценил смысл реванша между Фьюри и Усиком
Европа10:30
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Украина10:20
Шахтер - Динамо: прогноз на матч чемпионата Украины 11.05.2024
Европа10:15
Футбол сегодня: золотой матч в УПЛ, игры Ман Сити, Челси, Реала, Наполи и Милана
Теннис09:55
В Джоковича кинули бутылкой на матче в Риме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK