Плей-офф НБА: Денвер разгромил Миннесоту, Индиана одолела Нью-Йорк

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 11 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 10 мая

Индиана – Нью-Йорк 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16)

Индиана: Халибертон (35 + 7 передач), Сиакам (26 + 7 подборов), Тернер (21 + 10 подборов), Несмит (10), Нембард (5 + 6 передач) – старт; Макконнелл (6), Джексон (4), Шеппард (2), Топпин (2).

Нью-Йорк: Дивинченцо (35), Брансон (26 + 6 передач + 5 потерь), Харт (10 + 18 подборов), Хартенштайн (6 + 8 подборов), Ачиува (5) – старт; Беркс (14), Макбрайд (10), Симс (0).

Счет в серии: 1-2

Миннесота – Денвер 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24)

Миннесота: Эдвардс (19 + 5 потерь), Таунс (14), Конли (10 + 6 передач), Макдэниэлс (10), Гобер (6) – старт; Гарза (8), Рид (7), Александер-Уокер (6), Моррис (4), Майнотт (3), Андерсон (3), Маклафлин (0), Уоррен (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (24), Йокич (24 + 14 подборов + 9 передач), Портер (21), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (12) – старт; Дж. Холидэй (6), Джексон (6), К. Браун (5), Стротер (3), Ннаджи (2), Тайсон (1), Пикетт (0), Уотсон (0).

Счет в серии: 2-1

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